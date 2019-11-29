Honda показала соперника Renault Logan: фото и подробности

Honda City – бюджетный седан, который только что претерпел смену поколений. Компания показала фото новинки и поделилась подробностями.

Как выяснил OBOZREVATEL, седан построен на платформе компактного хэтчбека Honda Jazz. Но в дизайне кузова и в салоне напоминаний о доноре не осталось.

Седан Honda City 2020 – потенциальная звезда бюджетного сегмента global.honda

Снаружи новая Honda City 2020 скорее напоминает флагман Honda Accord, пускай и в уменьшенном виде. Также заметно влияние популярной Honda Civic.

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Дизайн Honda City 2020 получился аккуратным и пропорциональным global.honda

Здесь появилась фирменная передняя оптика, узкая решетка и широкая полоса (хромированная или черная в случае комплектации RS) с эмблемой компании. Профиль – аккуратный и сбалансированный.

"Хонда Джаз" поделилась платформой с City 2020 global.honda

Задние фонари также в чем-то напоминают старшие модели, что наверняка поспособствует высоким продажам. В интерьере обилие декоративных элементов дизайнеры решили заменить продуманным удобством и функциональностью.

Салон Honda City строгий и продуманный global.honda

Стоит отметить горизонтальный характер передней панели и большое количество ниш и карманов для полезной мелочевки. Упомянутая ранее версия RS получила красное оформление приборов и строчку того же цвета на сиденьях.

Крупный седан Honda Accord является основой дизайна всего бренда global.honda

От Civic новая "Хонда Сити" 2020 унаследовала множество деталей global.honda

В движение новинку приводит трехцилиндровый турбомотор объемом 1 л мощностью 122 л.с. и 173 Нм, работающий в паре с вариатором. Стартовая цена – 19 тыс. долларов. Приоритетный рынок для Honda City 2020 – Таиланд, поэтому на фото руль справа. Возможно, со временем бюджетный седан выйдет на глобальный рынок.

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