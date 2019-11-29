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29 ноября • обновлено в 10:41
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Honda показала соперника Renault Logan: фото и подробности

1.4т
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Honda City – бюджетный седан, который только что претерпел смену поколений. Компания показала фото новинки и поделилась подробностями.

Как выяснил OBOZREVATEL, седан построен на платформе компактного хэтчбека Honda Jazz. Но в дизайне кузова и в салоне напоминаний о доноре не осталось.

Седан Honda City 2020 – потенциальная звезда бюджетного сегмента

Седан Honda City 2020 – потенциальная звезда бюджетного сегмента

global.honda

Снаружи новая Honda City 2020 скорее напоминает флагман Honda Accord, пускай и в уменьшенном виде. Также заметно влияние популярной Honda Civic.

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Дизайн Honda City 2020 получился аккуратным и пропорциональным

Дизайн Honda City 2020 получился аккуратным и пропорциональным

global.honda

Здесь появилась фирменная передняя оптика, узкая решетка и широкая полоса (хромированная или черная в случае комплектации RS) с эмблемой компании. Профиль – аккуратный и сбалансированный.

"Хонда Джаз" поделилась платформой с City 2020

"Хонда Джаз" поделилась платформой с City 2020

global.honda

Задние фонари также в чем-то напоминают старшие модели, что наверняка поспособствует высоким продажам. В интерьере обилие декоративных элементов дизайнеры решили заменить продуманным удобством и функциональностью.

Салон Honda City строгий и продуманный

Салон Honda City строгий и продуманный

global.honda

Стоит отметить горизонтальный характер передней панели и большое количество ниш и карманов для полезной мелочевки. Упомянутая ранее версия RS получила красное оформление приборов и строчку того же цвета на сиденьях.

Крупный седан Honda Accord является основой дизайна всего бренда

Крупный седан Honda Accord является основой дизайна всего бренда

global.honda

От Civic новая "Хонда Сити" 2020 унаследовала множество деталей

От Civic новая "Хонда Сити" 2020 унаследовала множество деталей

global.honda

В движение новинку приводит трехцилиндровый турбомотор объемом 1 л мощностью 122 л.с. и 173 Нм, работающий в паре с вариатором. Стартовая цена – 19 тыс. долларов. Приоритетный рынок для Honda City 2020 – Таиланд, поэтому на фото руль справа. Возможно, со временем бюджетный седан выйдет на глобальный рынок.

Renault Logan – главный соперник для Honda City

Renault Logan – главный соперник для Honda City

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто бюджетный автомобиль Honda
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