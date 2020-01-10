Honda показала конкурента BMW X4

В Поднебесной прошла презентация рестайлинговой версии компактного купеобразного кроссовера Honda UR-V.

Как стало известно OBOZREVATEL, в Китае представили обновленный кроссовер Honda UR-V. Купеобразный кроссовер по своим габаритным размерам сопоставим с BMW X4, – длина машины составляет 4856 мм, а колесная база – 2820 мм. Для сравнения у Х4 эти параметры – 4752 мм и 2864 мм соответственно.

Honda UR-V 2020 wdhac.com.cn

Автомобиль дебютировал в 2017 году, а теперь пришло время для рестайлинга. Модель разработана для китайского рынка и выпускается совместным предприятием Honda и Dongfeng.

Дорестайлинговый Honda UR-V wdhac.com.cn

Honda UR-V 2020 легко узнать по новой облицовке радиатора и иному бамперу wdhac.com.cn

После обновления кроссовер щеголяет выразительной крупноячеистой облицовкой радиатора в черном глянце, иным передним бампером и стильной задней светотехникой с хромированным декором. Кроме того, дизайнеры разработали для модели новые 19-дюймовые легкосплавные диски.

Honda UR-V 2020 wdhac.com.cn

Honda UR-V 2020 получил иное оформление задней светотехники, которую украсили хромированным декором wdhac.com.cn

В салоне ожидают появления новых цветов и материалов отделки, а также мультимедийной системы с расширенными функциями и большым сенсорным экраном. Для автомобиля предлагается большой набор опций, включающий проекционный дисплей, круиз- и климат-контроль, камеру кругового обзора, обогрев обоих рядов сидений, передние кресла с вентиляцией, панорамную крышу, а также системы предотвращения столкновений и мониторинга "слепых" зон.

Honda UR-V 2020 wdhac.com.cn

Покупателям Honda UR-V будут предложены два бензиновых турбомотора на выбор – 1,5-литровый мощностью 193 л.с. и 2-литровый на 272 силы. В первом случае в паре с мотором работает бесступенчатый вариатор, а для более мощной версии предлагается 9-ступенчатый "автомат". Кроме того, в зависимости от мощности мотора для новинки будет доступен передний или полный привод. Продажа UR-V на других рынках пока не планируется.

Honda UR-V 2020 будет выпускаться на совместном предприятии Honda и Dongfeng wdhac.com.cn

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Honda расширяет модельную гамму.

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