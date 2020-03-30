Горбатый Запорожец нашли в гараже спустя 20 лет и выставили на продажу

Заднемоторный заднеприводный спорткар с МКПП – это все о ЗАЗ 965А. Ладно, спорта в нем немного, но Горбатый Запорожец точно продолжает привлекать внимание.

Один такой экземпляр продают в РФ за 250 000 рублей – порядка 3,1 тыс. долларов. Судя по фото, автомобиль в очень хорошем состоянии. Пробег составляет 29 000 км. При этом советский автомобиль простоял в гараже около 20 лет.

Долго стоял без дела, а теперь продается – история ЗАЗ 965А drom.ru

Видимо, благодаря этому и удалось сохранить старый Запорожец в отличном состоянии. Длительное гаражное хранение и небольшой пробег позволяют конкретному ЗАЗ-965А выглядеть хорошо. Правда, расходники наверняка необходимо заменить на новые.

Кажется, 20 лет простоя не повлияли на этот б/у Запорожец drom.ru

Расположенный в задней части двигатель объемом 0,8 л выдает всего 27 л.с. и сочетается с механической КПП. В такой модификации модель пришла на смену ЗАЗ-965 и выпускалась в период 1962-1969 гг. Непосредственно Запорожец 965 встал на конвейер в 1960 году.

ЗАЗ-965А – очень маленький автомобиль drom.ru

Цена в $3000 – довольно нескромная цифра для такого автомобиля. Модель не имеет высокой коллекционной ценности, поэтому покупатели не слишком часто ищут подобные экземпляры даже в хорошем состоянии.

Запорожец-965А за 3 тыс. долларов – сомнительная сделка drom.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал о другом Запорожце, который выставили на продажу за четверть миллиона.

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