Genesis презентовал новый премиальный кроссовер

Корейский бренд Genesis представил совершенно новую модель – среднеразмерный кроссовер Genesis GV70.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Долгожданный GV70 станет пятой моделью в гамме бренда Genesis, дополнив существующие модели седанов G70, G80 и G90, а также более крупный SUV GV80. Как и другие модели компании, GV70 построен на заднеприводной платформе, а в качестве альтернативы покупатели смогут заказать версию с полным приводом.

Облик новинки сформирован в новом дизайнерском стиле "Атлетическая элегантность", который должен подчеркнуть спортивность и мощностные характеристики автомобиля. И действительно, кроссовер выглядит очень самобытно за счет крупной облицовки радиатора и "двухэтажной" светотехнике как спереди, так и сзади. В профиль машина больше похожа на спортивный универсал за счет обтекаемых купеобразных форм и ниспадающей поясной линии.

Помимо базовой версии, компания Genesis представила также версию GV70 Sport. Она отличается иным передним бампером и 21-дюймовыми дисками G-Matrix, а также темным хромированным декором и патрубками выхлопной системы увеличенного диаметра.

В отделке интерьера версия Sport получила эксклюзивные цвета и материалы отделки, включая спортивный руль и карбоновые вставки на приборной панели и дверях.

На протяжение ближайших двух месяцев, Genesis проведет финальные тесты примерно 100 экземпляров GV70 на дорогах Южной Кореи перед официальным запуском новинки в серийное производство.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США "рассекретили" обновленный седан Genesis G70.