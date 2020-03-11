Geely показала дешевого соперника Hyundai Santa Fe и Kia Sorento

Новый кроссовер Geely давно заявил о своем появлении. Однако только сейчас китайская компания готова хоть что-то рассказать о своем самом крупном SUV. Уже появились новые изображения.

Купить кроссовер Джили можно будет до конца текущего года. Продажи стартуют в Китае, там автомобиль называется Geely HaoYue. Для выхода на другие рынки новинке дадут новое имя, которое окажется более понятным глобальному покупателю. Как выяснил OBOZREVATEL, новая модель Geely окажется намного дешевле своих главных соперников – Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

HaoYue – самый большой кроссовер Джили global.geely.com

В линейке китайского бренда новинка будет самым крупным кроссовером. Длина составляет 4835 мм при колесной базе в 2815 мм. Будут доступны пяти- и семиместные модификации. Ранее производитель уже показывал первое фото своего Geely HaoYue. Теперь появилось изображение интерьера.

Спокойный салон Geely HaoYue выглядит просто и современно global.geely.com

На данный момент это эскиз. Но он довольно буквально демонстрирует переднюю панель салона, которую мы увидим в серийном автомобиле. Дизайнеры наверняка намеревались сделать акцент на крупном экране мультимедийной системы, который установлен в паре с цифровым щитком приборов.

Кроссовер Hyundai Santa Fe – один из популярных SUV в своем классе hyundai.com

Минималистичный характер подчеркнут небольшим количеством кнопок, которые должны отвечать за настройки климатической системы. Оригинальным образом устроены вентиляционные дефлекторы.

Kia Sorento буквально только что сменил поколение, поэтому Geely придется постараться kia.com

На выбор предложат трехцилиндровый двигатель Volvo объемом 1,5 л (177 л.с.) и четырехцилиндровый мотор на 1,8 л (184 л.с.). Возможно, позднее появится гибридный Geely HaoYue.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая модель Geely за 12 тыс. долларов составит конкуренцию Skoda Octavia.

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