Гараж Джо Байдена: какие авто предпочитает новый президент США

77-летний Джо Байден на протяжении практически всей своей жизни интересуется не только политикой: большую страсть он также питает к автомобилям. Особенно – к мощной американской классике.

Auto Oboz разобрался, какие автомобили были и есть сейчас в гараже нового президента США.

В интервью изданию Car and Driver в 2011 году Джо признался, что единственное, что он ненавидит в своей работе, так это то, что охрана ему запрещает садиться за руль (на тот момент Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы). И немудрено, почему: через руки политика прошло не менее дюжины авто за всю его жизнь. И зачастую это были именно "фановые" машины.

Впервые Байден начал знакомиться с автомобилями, когда его отец управлял крупной дилерской сетью. Больше всего ему запомнился 375-сильный Chrysler 300G 1961 года: это был практически новый автомобиль, на котором Джо даже разрешили покататься.

А вот первой личной машиной избранного американского президента был Studebaker Champion 1951 года. Через год он пересел на кабриолет Plymouth Cranbrook, после чего влюбился в двухместные открытые машины. В итоге, его следующей покупкой стал Chevrolet Bel Air 1956 года, еще позже – Mercedes 190SL.

Но больше всего Байдена впечатлил Chevrolet Corvette Stingray 1967 года – этим автомобилем Джо владеет уже несколько десятков лет и периодически выезжает на нем прокатиться с ветерком. В 2016 году автомобильный журналист Джей Лено, автор передачи Jay Leno's Garage, наведался в гости к Байдену, и они вместе протестировали этот автомобиль (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Впрочем, для Байдена этот "Корвет", оснащенный 5,3-литровым 300-сильным V8 и4-ступенчатой МКПП, не просто машина. "Шевроле" стал для Джо подарком от отца на свадьбу, поэтому он имеет сакральное значение для нового президента.

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