Французы назвали цену электрического мини Renault Duster

Недавно бюджетный бренд Renault – фирма Dacia – представил свой первый электромобиль, который получил имя Spring. Теперь же появились кое-какие наметки касательно цены новинки.

В Renault изначально намекали,что Dacia Spring будет бюджетным электромобилем – по-сути, самым дешевым EV, который французская группа будет продавать в Европе. Его точная стоимость еще не определена, однако французское издание L'Argus предполагает, что цена электромобиля составит в пределах 15 000 – 20 000 евро в зависимости от комплектации.

Dacia Spring en.media.groupe.renault.com

Dacia Spring должен стать серийным уже в следующем году (пока готов лишь концепт); он присоединится к другим моделям румынской марки, которые хорошо известны в наших краях – Logan, Sandero и Daster. При этом новинка в какой-то мере будет является уменьшенной, электрической версией последнего: она похожа дизайном, формой кузова, также является кроссовером, но при этом намного меньше в размерах – длина автомобиля составляет всего 3,73 м, а относится он к сегменту А-SUV.

Dacia Spring en.media.groupe.renault.com

Dacia Spring en.media.groupe.renault.com

Dacia Spring en.media.groupe.renault.com

Полные технические характеристики Dacia Spring не сообщаются, пока известно лишь ,что электрокар проезжает на одном заряде 200 км по циклу WLTP. Предполагается, что начинку он унаследуют от родственного Renault City K-ZE – аналогичного по дизайну электротрокара, который уже продается в Китае (кстати, меньше чем за 8000 евро).

Если это действительно произойдет, то Dacia EV получит электромотор мощностью 44 л.с., батарею на 26,8 кВтч и быструю зарядку; при этом разгоняться автомобиль будет до максимальных 200 км/ч, а его масса составит меньше тонны.

Renault City K-ZE en.media.groupe.renault.com

Ожидается, что в оснащение Dacia Spring войдет светодиодная оптика и современная медиасистема с восьмидюймовым тачскрином.

Dacia Spring en.media.groupe.renault.com

Напомним, как ранее OBOZREVATEL, Renault показал электрический внедорожник с запасом хода 700 км, который может менять размеры.

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