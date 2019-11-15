Форд против Феррари: кто победит?

В украинский кинопрокат вышел фильм Ford против Ferrari, повествующий о противостоянии двух брендов в знаменитой 24-гонке в Ле-Мане.

Как стало известно OBOZREVATEL, в кинотеатрах Украины начался показ фильма "Аутсайдеры" про соперничество между Фордом и Феррари за победу в престижной гонке "24 часа Ле-Мана". Фильм создан по мотивам книги американского писателя и журналиста Эй Джей Бэйме "Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане".

Фильм "Аутсайдеры" или "Ford против Ferrari" вышел на экраны кинотеатров Украины foxmovies.com

Старт гонки в Ле-Мане 1966 года media.ford.com

Фильм рассказывает о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби (Мэтт Деймон) и британского гонщика Кена Майлза (Кристиан Бейл), которые бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать спорткар, способный конкурировать с Ferrari.

В главных ролях фильма - Мэтт Деймон и Кристиан Бейл foxmovies.com

В основу картины легла история создания гоночного Ford GT40, в котором активное участие принял гонщик и конструктор Кэрролл Шелби. Причиной появления этой машины стал отказ Энцо Феррари продать компанию Генри Форду II.

Ford GT40 на трассе в Ле-Мане 1966 года media.ford.com

После переговоров с несколькими компаниями в проект привлекли Эрика Бродли, владелеца и дизайнера Lola. Машину оснастили 4,5-литровым фордовским мотором и дали имя Ford GT. Первый выезд автомобиля состоялся в 1964-м на трассе Нюрбургринг. Фил Хилл финишировал на ней вторым. Затем Кэрролл Шелби переделал GT40 под мотор объемом 4,7 л, и в 1965 году она победила на трассе в Дайтоне.

В 1966-м версии с 7-литровым V8 завоевали первые места в Дайтоне, Себринге и Ле-Мане, причем во Франции гонщики заняли весь подиум.

Брюс МакЛарен, Генри Форд II и Крис Амон на подиуме гонки в Ле-Мане 1966 года media.ford.com

В 1967-м автомобиль вновь победил в Ле-Мане. Ferrari, Maserati и Porsche были посрамлены, а Генри Форд II торжествовал. Когда в 1968 году вступили в силу ограничения по рабочему объему гоночных двигателей, GT40 получил 5-литровый мотор и вновь победил в Ле-Мане – в 1968-м и 1969-м.

Интересно, что после фантастической победы Ford в 1966 году болидам Ferrari ни разу не удалось победить в "24 часах Ле-Мана".

Ford GT40 мчится к заветной победе в Ле-Мане 1966 года media.ford.com

Сегодня оригинальные экземпляры Ford GT40 оцениваются в миллионы долларов, например, в 2018 году аукционный дом RM Sotheby`s продал один из трех победных болидов 1966 года за 9,8 миллиона долларов.

В 2018 году аукционный дом RM Sotheby`s продал один из трех победных Ford GT40 1966 года за 9,8 миллиона долларов rmsothebys.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на акцион выставили автомобиль финского гонщика Ф1 Кими Райкконена.

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