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11 февраля • обновлено в 20:02
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Fiat создал необычный бюджетный автомобиль: первое фото

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В сегменте бюджетных автомобилей грядет пополнение – Fiat показал очень практичную модель, которая получила необычный кузов. Новый пикап Fiat Strada поступит в продажу в этом году.

Как выяснил OBOZREVATEL, на первом изображении компания продемонстрировала следующее поколение модели, которая существует с 1998 года. За новый пикап Фиат Страда попросят около 13 тыс. долларов.

Маленький пикап Fiat Strada показали на фото

Маленький пикап Fiat Strada показали на фото

fiat.com

Внешне модель напоминает более крупный и дорогой Fiat Toro. Сходство наблюдается в силуэте, характере бокового остекления и форме светотехники. Линейка пикапов итальянского бренда, в которой также есть рамный Fiat Fullback (перелицованный Mitsubishi L200), особенно популярна в Южной Америке.

Новый Fiat Strada 2021 выполнили в стиле Fiat Toro

Новый Fiat Strada 2021 выполнили в стиле Fiat Toro

fiat.com

Fiat Fullback – самый большой пикап итальянского бренда

Fiat Fullback – самый большой пикап итальянского бренда

fiat.com

Именно там в первую очередь и появится Fiat Strada 2021 модельного года. В ассортименте "грузовиков" бренда новинка окажется самым компактным предложением. По предварительной информации, в основе использована платформа компактного хэтчбека Fiat Mobi, от которого Strada, как ожидается, получит переднюю панель салона.

Бюджетный Fiat Mobi может поделиться с новинкой деталями интерьера

Бюджетный Fiat Mobi может поделиться с новинкой деталями интерьера

fiat.com

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Интересно, что в новом поколении маленький пикап Фиат впервые получил четыре полноценные двери. Но в линейке останется и двухдверная модификация, равно как и версия с полуторной кабиной.

На фото – все еще актуальное поколение Fiat Strada

На фото – все еще актуальное поколение Fiat Strada

fiat.com

На выбор предложат экономичные двигатели объемом 1,4 л на 88 л.с. и 1,3 л мощностью 101 л.с. Официальная презентация модели состоится весной этого года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о новом пикапе Hyundai, который корейская компания готовится отправить в продажу.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости Fiat пикап бюджетный автомобиль новые авто авто
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