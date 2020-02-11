Fiat создал необычный бюджетный автомобиль: первое фото

В сегменте бюджетных автомобилей грядет пополнение – Fiat показал очень практичную модель, которая получила необычный кузов. Новый пикап Fiat Strada поступит в продажу в этом году.

Как выяснил OBOZREVATEL, на первом изображении компания продемонстрировала следующее поколение модели, которая существует с 1998 года. За новый пикап Фиат Страда попросят около 13 тыс. долларов.

Маленький пикап Fiat Strada показали на фото fiat.com

Внешне модель напоминает более крупный и дорогой Fiat Toro. Сходство наблюдается в силуэте, характере бокового остекления и форме светотехники. Линейка пикапов итальянского бренда, в которой также есть рамный Fiat Fullback (перелицованный Mitsubishi L200), особенно популярна в Южной Америке.

Новый Fiat Strada 2021 выполнили в стиле Fiat Toro fiat.com

Fiat Fullback – самый большой пикап итальянского бренда fiat.com

Именно там в первую очередь и появится Fiat Strada 2021 модельного года. В ассортименте "грузовиков" бренда новинка окажется самым компактным предложением. По предварительной информации, в основе использована платформа компактного хэтчбека Fiat Mobi, от которого Strada, как ожидается, получит переднюю панель салона.

Бюджетный Fiat Mobi может поделиться с новинкой деталями интерьера fiat.com

Интересно, что в новом поколении маленький пикап Фиат впервые получил четыре полноценные двери. Но в линейке останется и двухдверная модификация, равно как и версия с полуторной кабиной.

На фото – все еще актуальное поколение Fiat Strada fiat.com

На выбор предложат экономичные двигатели объемом 1,4 л на 88 л.с. и 1,3 л мощностью 101 л.с. Официальная презентация модели состоится весной этого года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о новом пикапе Hyundai, который корейская компания готовится отправить в продажу.

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