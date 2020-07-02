Есть рост: сколько автомобилей купили в Украине в июне

Несмотря на неутешительные прогнозы, продажи новых автомобилей в Украине за июнь 2020 года выросли на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром. Всего за первый летний месяц 2020 года украинцы купили и зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых автомобилей.

Наиболее популярной моделью оказался компактный кроссовер Kia Sportage (584 шт.), который не впервые становится любимым автомобилем украинцев. Также аналитики назвали десятку наиболее популярных брендов на украинском рынке в июне (в скобках указано количество проданных автомобилей за месяц).

Kia Sportage. Фото: Kia

ТОП-10 автомобильных брендов в Украине за июнь:

Renault (1155 шт.) Toyota (1049 шт.) Kia (677 шт.) Skoda (581 шт.) Hyundai (398 шт.) Peugeot (328 шт.) Mercedes (286 шт.) Suzuki (277 шт.) Nissan (232 шт.) Mazda (231 шт.)

Прежний лидер украинского рынка – Renault – вернулся на свою позицию. В то же время Мазда вошла в десятку наиболее продаваемых компаний. Самой популярной моделью оказался кроссовер Mazda CX-5.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о крутом автобусе для бездорожья, который заметили в Украине.