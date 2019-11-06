Электромобиль Ford получил МКПП и салон в стиле Tesla

Ford Mustang неожиданно получил мощную электрическую установку, которая выдает 900 л.с. Необычный автомобиль подготовили в сотрудничестве с компанией Webasto.

Как сообщает OBOZREVATEL, знаменитый масл-кар представили на выставке SEMA в Лос-Анджелесе, посвященной тюнингу и автомобильной экзотике. В паре с электромотором, развивающим 1355 Нм крутящего момента, работает 6-ступенчатая механическая КПП.

Ford совместно с Webasto подготовил электромобиль ford.com

В целом электромобили не нуждаются в переключении передач, но Ford и Webasto решили предложить энтузиастам новый опыт. В мире, где электрокары становятся все популярнее, процесс вовлеченности в управление машиной теряет смысл.

Поэтому КПП, которая распределяет крутящий момент по требованию водителя, демонстрирует, что даже в сегменте электромобилей остается место для быстрой и захватывающей езды.

Ford Mustang оснастили электромотором и механической КПП ford.com

Непосредственно компания Webasto разработала 800-вольтовую батарею. Емкость литий-ионного блока пока не называют. Неизвестен и запас хода. Зато Ford Mustang Lithium (именно так назвали прототип) заметно отличается от бензинового купе благодаря дизайну.

В капоте Ford Mustang появились "окна", сквозь которые видно мотор ford.com

Здесь доработали обвес, добавив новые сплиттеры, установили 20-дюймовые колесные диски и заменили капот – теперь силовую установку можно рассмотреть сквозь два прозрачных "окна".

Интерьер Ford Mustang Lithium отличается яркими акцентами ford.com

Интерьер также преобразился. Появилось большое количество декоративных элементов голубого цвета. Но центральное место занимает вертикальный сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 10,4 дюйма. Такую тенденцию в свое время начали в компании Tesla, теперь многие производители демонстрируют похожие решения.

Электромотор Ford Mustang Lithium развивает 900 л.с. и 1355 Нм крутящего момента ford.com

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