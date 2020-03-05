Электрический кроссовер Skoda уже заметили на дорогах. Фото

Компания Skoda вывела на тесты своей первый электрический кроссовер. Об этом свидетельствуют фото тестового прототипа, сделанные на дорогах Европы.

Мы уже знаем, что новый электрокар Skoda будет называться Enyaq. Как ранее писал OBOZREVATEL, автомобиль должен дебютировать в этом году, а в продажу поступить в 2021-м. Поэтому вполне логично, что сейчас производитель "обкатывает" будущую новинку в "естественной среде обитания".

Skoda Enyaq carscoops.com

Судя по фотографиям, опубликованным ресурсом Carscopps, Skoda Enyaq будет выполнен в духе концепта Skoda Vision iV (он был представлен в прошлом году), но при этом выглядит менее угловатым и более аэродинамичными. Также он соответствует стилистике других кроссоверов марки, которые уже выпускаются (Kamiq, Karoq и Kodiaq).

Skoda Enyaq carscoops.com

Skoda Enyaq carscoops.com

Skoda Enyaq carscoops.com

Новый электрокросс Skoda станет первым EV бренда, который построят на фольксвагеновской платформе MEB, во многом он будет унифицирован с хетчбэком VW ID.3 и недавно представленным кроссовером ID.4. Очевидно, у новинки будет несколько версий, в одной из них она получит запас хода в 500 км, пердне- и полноприводные модификации. Силовые установки, скорее всего, перекочуют от ID.3 – это три мотора на 150 л.с., 204 л.с. и 306 сил.

Skoda Enyaq carscoops.com

Skoda Enyaq carscoops.com

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Skoda представила самую крутую Octavia последнего поколения.

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