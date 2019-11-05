Электрический кроссовер Chevrolet: появились первые фото

Chevrolet Menlo – новый электрический кроссовер, который полностью рассекретят 8 ноября. На данный момент компания показала лишь тизер, но в сеть уже просочились полноценные фото.

Изображения оказались в распоряжении CarNewsChina. Они демонстрируют компактный кроссовер с динамичным дизайном и обтекаемым силуэтом. По последней моде кузов щедро украшен элементами из темного неокрашенного пластика.

Официальный тизер Chevrolet Menlo 2020 chevrolet.com

Вместо традиционной фальшрадиаторной решетки, которая электрокару не очень-то нужна, – декоративная панель с логотипом бренда, "перетекающая" в узкие элегантные передние фары.

Стоит отметить рельефный капот и необычные выштамповки на боковинах, а также очень актуальное решение в виде так называемой парящей крыши. Сзади же новый кроссовер "Шевроле Менло" выглядит не менее эффектно благодаря фонарям, объединенным черной глянцевой панелью, которая визуально выступает продолжением заднего стекла.

Электрокросс Chevrolet выглядит стильно и современно carnewschina.com

В целом дизайн выполнен по мотивам концепта Chevrolet FNR-X. От него новый электромобиль унаследовал силуэт, пропорции и характер отдельных элементов, включая дизайн бамперов и наружной светотехники.

Корма Chevrolet Menlo выполнена в рамках актуальных тенденций carnewschina.com

Ожидается, что Chevrolet Menlo получит электромотор мощностью 148 л.с. (350 Нм) и батарею на 35 кВтч, обеспечивающую 300 км пробега. Скорее всего, новинка получит и второй вариант – с 52,5-киловаттным батарейным блоком. В этом случае запас хода составит около 410 км.

Chevrolet FNR-X – прототип дизайна Chevrolet Menlo chevrolet.com

Chevrolet FNR-X chevrolet.com

Приоритетом для новой модели станет Китай. О планах вывести автомобиль на другие рынки станет известно позже.

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