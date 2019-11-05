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5 ноября • обновлено в 13:06
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Электрический кроссовер Chevrolet: появились первые фото

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Chevrolet Menlo – новый электрический кроссовер, который полностью рассекретят 8 ноября. На данный момент компания показала лишь тизер, но в сеть уже просочились полноценные фото.

Изображения оказались в распоряжении CarNewsChina. Они демонстрируют компактный кроссовер с динамичным дизайном и обтекаемым силуэтом. По последней моде кузов щедро украшен элементами из темного неокрашенного пластика.

Официальный тизер Chevrolet Menlo 2020

Официальный тизер Chevrolet Menlo 2020

chevrolet.com

Вместо традиционной фальшрадиаторной решетки, которая электрокару не очень-то нужна, – декоративная панель с логотипом бренда, "перетекающая" в узкие элегантные передние фары.

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Стоит отметить рельефный капот и необычные выштамповки на боковинах, а также очень актуальное решение в виде так называемой парящей крыши. Сзади же новый кроссовер "Шевроле Менло" выглядит не менее эффектно благодаря фонарям, объединенным черной глянцевой панелью, которая визуально выступает продолжением заднего стекла.

Электрокросс Chevrolet выглядит стильно и современно

Электрокросс Chevrolet выглядит стильно и современно

carnewschina.com

В целом дизайн выполнен по мотивам концепта Chevrolet FNR-X. От него новый электромобиль унаследовал силуэт, пропорции и характер отдельных элементов, включая дизайн бамперов и наружной светотехники.

Корма Chevrolet Menlo выполнена в рамках актуальных тенденций

Корма Chevrolet Menlo выполнена в рамках актуальных тенденций

carnewschina.com

Ожидается, что Chevrolet Menlo получит электромотор мощностью 148 л.с. (350 Нм) и батарею на 35 кВтч, обеспечивающую 300 км пробега. Скорее всего, новинка получит и второй вариант – с 52,5-киловаттным батарейным блоком. В этом случае запас хода составит около 410 км.

Chevrolet FNR-X – прототип дизайна Chevrolet Menlo

Chevrolet FNR-X – прототип дизайна Chevrolet Menlo

chevrolet.com

Chevrolet FNR-X

Chevrolet FNR-X

chevrolet.com

Приоритетом для новой модели станет Китай. О планах вывести автомобиль на другие рынки станет известно позже.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Volkswagen намерен сделать свои электромобили более мощными и предлагать увеличенную дальность пробега на одной зарядке. В компании рассказали о ресурсах, которые для этого есть.

  • Эффектный электромобиль, кузов которого почти полностью покрыт солнечными панелями, установил мировой рекорд, который позволит ему преодолевать большие расстояния.

  • Легендарный спорткар Audi TT превратится в электрический кроссовер – появилась первая информация о перспективной новинке.

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Тема
Новости автомира
Теги
авто новости электромобили Chevrolet
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