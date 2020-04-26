Единственный в мире полицейский Ferrari выставили на торги

Аукционный дом Girardo&Co ищет нового владельца для уникального спорткара Ferrari 250 GTE 2+2 Polizia, изготовленного в 1962 году для полиции Рима.

Ferrari 250 GTE 2+2 Polizia girardo.com

В 60-е годы технических возможностей полицейских Alfa Romeo уже не хватало, чтобы бороться с лихачами. Когда знаменитого римского полицейского Армандо Спатафору спросили, чего ему не хватает, чтобы противостоять правонарушителям, он, недолго думая, ответил: "Ferrari!". "Что ж, будет вам Ferrari", – ответило руководство.

Ferrari 250 GTE 2+2 Polizia girardo.com

Спатафора был одним из четырех офицеров римской полиции, отобранных для прохождения специальных курсов скоростного вождения Ferrari в Маранелло. Ведь ему предстояло водить мощный и быстрый Ferrari c 3-литровым V12 и максимальной скоростью 250 км/ч. После окончания курсов Спатафора прибыл на завод Ferrari и увидел свой новый автомобиль – 250 GTE 2+2 Series II с шасси 3999 GT.

Ferrari 250 GTE 2+2 Polizia girardo.com

Кузов для машины изготовило ателье Pininfarina в конце августа 1962 года, а окончательная сборка была завершена в ноябре. Купе было окрашено в черный цвет и имело отделку из искусственной кожи.

Ferrari 250 GTE 2+2 Polizia girardo.com

Всего было изготовлено два таких 250 GTE Polizia, но вторую "прожила" всего несколько недель. К счастью, оставшийся экземпляр верой и правдой служил Спатафоре и его коллегам 6 лет, став легендой.

Ferrari 250 GTE 2+2 Polizia girardo.com

Ferrari 250 GTE 2+2 Polizia girardo.com

Среди лихачей считалось особой честью вступить в противостояние с Спатафора и его Ferrari. Но опыт, мастерство и технические возможности машины не оставляли нарушителям скоростного режима никаких шансов.

Ferrari 250 GTE 2+2 Polizia girardo.com

В 1968 году автомобиль ушел "на пенсию", а в 1972 году был продан на публичном аукционе. Его приобрел Альберто Каппелли, который знал, что именно он покупает. Благодаря ему машина тщательно оберегалась в течение 40 лет.

Ferrari 250 GTE 2+2 Polizia girardo.com

Каппелли и два его сына принимали участие в различных ретро мероприятиях и много путешествовали по Италии и Европе. В 1984 году за руль автомобиля вновь сел Армандо Спатафора, приняв участие в ретроралли Coppa delle Dolomiti. И спустя годы этот дуэт прекрасно себя показал, установив второе время в абсолютном зачете.

Ferrari 250 GTE 2+2 Polizia girardo.com

Ferrari 250 GTE 2+2 Polizia girardo.com

В начале 2000-х легендарный автомобиль выставили в экспозиции организованного в Риме "Музея полицейских машин". И это единственный частный автомобиль в Италии, который имеет официальное разрешение на использование всех атрибутов настоящего полицейского авто: сирен, синего проблескового маячка и полицеской ливреи "Squadra Volante".

Ferrari 250 GTE 2+2 Polizia girardo.com

В 2009 году автомобиль принимал участие в презентации биографической книги "Полицейский на Ferrari", которую написала Кармен, дочь Армандо Спатафоры. В следующие 6 лет этот автомобиль участвовал в торжественных мероприятиях, организованных полицией по всей Италии.

Ferrari 250 GTE 2+2 Polizia girardo.com

В 2016 в коллекции наград машины появился приз знаменитого конкурса красоты Pebble Beach Concours d’Elegance. Теперь пришло время легенде найти своего нового хозяина.

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