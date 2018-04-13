Дешево и сердито: стоит ли покупать подержанный Mercedes

Украинцы тяготеют к дорогим и престижным вещам. Среди мужчин автомобиль занимает одно из первых мест среди внешних атрибутов, демонстрирующих статус. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz очень хорошо разбирается в подобных предпочтениях и прочно завоевал звание компании, выпускающей престижные машины.

Расход топлива у Mercedes C-Class – 5,5 литров на 100 км с 1,6-литровым дизельным двигателем Avtoblog

Далеко не каждый наш соотечественник может себе позволить приобрести новый "мерин". Сайт Avtoblog решил протестировать уже бывший в употреблении Mercedes C-класса с тем, чтобы определить, а стоит ли покупать немножко дешевле, чтобы получить все те же статус, удобство и комфорт, которые обещают только что сошедшие с конвейера представители немецкого автопрома.

Тихий, быстрый, фешенебельный – современный С-класс ведёт себя, как более дорогой и престижный S-класс. Но это вовсе не значит, что он при этом стал лучше. Его уже давно не очень удобно сравнивать с "предком", маленьким 190, которому на презентации в 1982 году дали шутливое прозвище "Крошка Benz".

Недешевая доступность

Начиная с 2014 года это уже четвёртый выпуск модели С-класса. И по комфорту – одна из фишек Mercedes – этот автомобиль уже давно претендует на класс выше. Это же утверждение, к сожалению, относится и к стоимости.

Ценник на белый С 250 d 4Matic Т Avantgarde достигал целых 74 237 евро. Примечательно, что за такую сумму лет 35 тому назад, во времена 190-й модели можно было купить целых два новых авто S-класса. Для сравнения: чёрный С 200 Т BlueTec на рынке Автохус в Бокеле с механической коробкой передач, простой текстильной обивкой сидений и маленьким дизельным двигателем на 136 л.с. можно приобрести за 42,35 тыс. евро.

Сдержанный аппетит

Возвращаясь к C-классу. Автомобиль соответствует нормам Евро-6 и благодаря этому его можно спокойно эксплуатировать в ближайшем будущем. Стандартный расход топлива - 5,5 литров на 100 км с 1,6-литровым дизельным двигателем – можно с уверенностью зачислить в категорию приемлемых.

От Mercedes всегда ждёшь очень высокого качества. Ведь слоган концерна "Самое лучшее или ничего". Это ещё больше усиливает ожидание, особенно когда вспоминаешь предыдущую образцовую модель W 204.

В Mercedes C-Class – слабенький аккумулятор, который может обездвижить автомобиль Avtoblog

Но если "правильно" прочитать девиз компании, то можно получить: "Время неубиваемых автомобилей прошло". Хотя двигатель OM 626 работает слаженно и выносливо. Как и его предшественники, он оборудован цепным приводом.

В ходе длительного тестирования пробегом в 100 тысяч километров идеальный баланс был лишь капельку подпорчен выходом из строя датчика системы контроля полосы.

Мелочи, которые раздражают

Многие водители жаловались на стук и дребезжание в передней оси, на писк тормозов. На то, как громко ветер "рвёт" зеркала и ломится в двери на высокой скорости. Слабенький аккумулятор мешает работе старт-стоп системы. В худшем случае он вообще может обездвижить автомобиль.

В глянцево-черном салоне Mercedes C-Class надо вести себя поаккуратней, чтобы не появились царапины Avtoblog

Предупреждение для тех, кто заказал себе центральную консоль в гляцево-чёрном исполнении – она уязвима к царапинам. В иных отношениях линейка 205 давно не настолько хороша внутри, как снаружи. Незамысловатые дверные замки, скрипящая полка в багажном отделении в модели Т или рулевое управление, которое жалобно стонет при каждом движении. Поэтому стоит крепко подумать и все взвесить перед тем, как решиться на покупку подержанного Mercedes C-Class.

Как сообщал "Обозреватель", украинец создал доступный электрокар.