Дороже самого авто: на ЗАЗ Таврия заметили крутые номера

В Украине засняли очередную бюджетную машину с индивидуальными номерами. На этот раз – старый ЗАЗ-1102, госзнаки которого стоят дороже, чем само авто.

Как можно заметить на фото, на народном автомобиле отечественного производства красуются номера с сочетанием цифр 0001. При этом серия номеров – самая новая, которая была введена в 2018 году. На это указывает регистрационный код города Киев "КА".

ЗАЗ Таврия с крутыми номерами instagram.com/vehicles.exclusive

Официально такой номерной знак стоит в Украине 36 000 грн (чуть больше 1300 долларов), в то же время сама Таврия "тянет" на 1000-1200 долларов (именно столько стоит ЗАЗ-1102 в похожем состоянии на вторичке).

Увидеть подобную картину в Украине на самом деле не редкость. Дело в том, что "красивые" номера нередко резервируют для дорогих авто именно таким образом: их вешают на старые машины, а затем, когда наступают "лучшие времена", перевешивают на машины с семизначными и даже восьмизначными ценниками. О таких случаях OBOZREVATEL рассказывал уже неоднократно: ранее на дорогах были замечены, в частности, Газель и Daewoo Lanos с номерами, которые стоят как и сами автомобили.

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