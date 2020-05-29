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29 мая • обновлено в 17:02
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Дом-внедорожник: в Украине засветился редчайший Mercedes

2.1т
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На украинских дорогах засняли очень редкий и эксклюзивный автомобиль – грузовик Mercedes Unimog в версии дом на колесах. Машину заметили в Киеве, соответствующие фото опубликовало издание TopGir.

Сам по себе внедорожный грузовик Unimog встречается на наших дорогах нечасто (в основном такие машины можно увидеть в США и Европе), а его вариант автодома – тем более.

Автодом Mercedes Unimog, замеченный в Киеве

Автодом Mercedes Unimog, замеченный в Киеве

topgir.com.ua

Кемпер построен на базе Unimog 2000 года, он рассчитан на тех, кто любит отдыхать и путешествовать в труднодоступных местах. В отличие от большинства других трейлеров, такой автодом обладает высоким клиренсом, внедорожными колесами и полным приводом с понижающей передачей. Мотор, в данном случае, – 2,9-литровый дизель с наддувом.

Автодом Mercedes Unimog, замеченный в Киеве

Автодом Mercedes Unimog, замеченный в Киеве

topgir.com.ua

Жилой отсек дома на колесах владелец оборудует по своему вкусу, но зачастую в нём устанавливают спальное место, санузел, кухню и телевизор.

Автодом Mercedes Unimog

Автодом Mercedes Unimog

topgir.com.ua

На одном из сайтов по продаже авто OBOZREVATEL обнаружил, что в начале года в Украине продавали точно такой же автомобиль (кемпер Mercedes-Benz Unimog U100L 2000), и не исключено, что на этих фото представлен именно он. Тогда за автодом с пробегом 200 000 км просили 33 000 долларов – сейчас он значится как "проданный".

Автодом Mercedes Unimog, который продавали в Украине несколько месяцев назад

Автодом Mercedes Unimog, который продавали в Украине несколько месяцев назад

Скриншот сайта auto.ria

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине засветился самый мощный и самый быстрый седан в мире.

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Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Сазонов
Тема
Автоновости Украины
Теги
Mercedes-Benz авто фотографии
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