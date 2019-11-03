"Гибнет больше, чем в АТО": как и почему в Украине будут обязывать перевозить детей в автокреслах

После принятия закона, предусматривающего наказание за перевозку детей не в автокреслах, украинцы неоднозначно восприняли нововведения. Теперь штрафовать будут всех, кто не купил детское автокресло.

Соответствующий закон 29 октября поддержали 332 депутата. Он вступит в действие после подписания Президентом Украины. Примечательно, что не все понимают, как это отразится на жизни граждан и для чего такой закон вообще нужен.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

ПДД и прежде требовали перевозить детей надлежащим образом, но, как это часто бывает, далеко не все относятся к этому серьезно. Принятый закон подразумевает наказание за несоблюдение правил.

Деткое автокресло – необходимая мера для обеспечения безопасности ребенка

Основные положения:

перевозка детей возрастом до 12 лет или ростом менее 145 см должна осуществляться в специальных автокреслах;

штраф за нарушение правил перевозки составляет 510 грн , в случае повторного нарушения в течение года — 850 грн ;

Нацполиция займется рассмотрением дел об административных правонарушениях по перевозке детей;

нововведения коснутся и такси , но не должны затронуть маршрутки – для них существуют отдельные правила перевозки пассажиров;

кроме того, запрещено перевозить детей возрастом до 16 лет в кузовах грузового транспорта;

запрещено осуществлять перевозки организованных групп детей в темное время суток.

За комментариями OBOZREVATEL обратился к известному украинскому журналисту и многодетному отцу Дмитрию Гордону: "Правильный закон, я считаю. В Европе и во всем цивилизованном мире нельзя перевозить детей без специальных детских кресел. Мне вообще нравится отношение Михаила Юрьевича Бродского к проблеме смертей на дорогах, он молодец. Он поднимает очень правильно эту тему, я слежу за его постами в Фейсбуке. Один из немногих, кто действительно поднимает эту тему. Потому что у нас гибнет на дорогах людей намного больше, чем в АТО. И вообще это можно сократить в разы. Поэтому принятие такого закона – одна из ступенечек к тому, чтобы сократить смертность на дорогах".

Использование детских автокресел снижает смертность на дорогах

Многие украинцы недовольны принятым законом. Несмотря на неоспоримые преимущества в вопросе безопасности ребенка, которые обеспечивают детские автокресла, придется потратиться на покупку в приблизительном диапазоне 300-5000 грн. Дорогие модели доходят до 20 тыс. грн и выше.

При этом самые дешевые, как правило, представляют собой бустеры (сидушки без спинки) для детей постарше. Модели же для маленьких пассажиров весом до 10 кг обойдутся намного дороже. Разумеется, стоимость также зависит от конструкции: кресла с жестким каркасом, который обеспечивает высокий уровень безопасности, – самые дорогие.

Новый закон коснется и такси, однако на общественный транспорт распространяться не будет

Интересно также, что максимальная нагрузка рассчитанных на самый большой вес кресел – 36 кг. Но требование обязывает должным образом перевозить всех детей возрастом до 12 лет или ростом до 145 см. Как быть, например, с 11-летним пассажиром ростом 144 см и весом 40 кг – неизвестно.

Обеспокоены и в многодетных семьях. Даже одно автокресло может оказаться для конкретной семьи чересчур дорогостоящим приобретением, не говоря уже о трех и более детях. "А жизнь ребенка сколько стоит?" – задает вопрос Дмитрий Гордон.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинским автомобилистам уже порекомендовали переобуться в зимнюю резину.

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