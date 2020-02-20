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20 февраля • обновлено в 14:24
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Дешевле втрое: подделка Toyota Land Cruiser выехала на дороги

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Китайский внедорожник Hengtian L4600 является нелицензионной копией знаменитого Toyota Land Cruiser 200. Новинку увидели на улице. Автомобиль окажется в несколько раз дешевле оригинала.

Как выяснил OBOZREVATEL, производство китайской копии Тойота Ленд Крузер 200 начнется летом. Но Hengtian L4600 уже не впервые попадается на фото. Видимо, производитель еще не закончил дорожные испытания.

Скандальный китайский автомобиль опять увидели на улице

Скандальный китайский автомобиль опять увидели на улице

autohome.com.cn

Как видно по фото, главная особенность китайского автомобиля – сходство с Toyota LC 200. С ним внедорожник Hengtian L4600 спутать очень легко. Примечательно, что у компании из КНР нет никаких договоренностей с японским автопроизводителем. Поэтому новинка – чистой воды подделка с дизайном, который компания намеренно украла у легендарного внедорожника.

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Спереди и сзади L4600 очень похож на дорестайлинговый Крузак 200, который появился в 2007 году. В профиль отличить автомобили друг от друга практически невозможно. Интересно, что оснащается новый китайский автомобиль местным двигателем. Мотор объемом 4,6 л выдает 286 л.с.

У Hengtian нет лицензии на использование дизайна Toyota

У Hengtian нет лицензии на использование дизайна Toyota

autohome.com.cn

Нет, это не Ленд Крузер, а китайский Hengtian L4600

Нет, это не Ленд Крузер, а китайский Hengtian L4600

autohome.com.cn

Внутри китайская модель больше напоминает Lexus LX до обновления, который является роскошной версией Land Cruiser. Но внимание привлекает больший по размерам экран информационно-развлекательной системы.

Главный элемент в салоне Hengtian L4600 – крупный центральный дисплей

Главный элемент в салоне Hengtian L4600 – крупный центральный дисплей

autohome.com.cn

Салон Lexus LX 570 вдохновил дизайнеров Hengtian

Салон Lexus LX 570 вдохновил дизайнеров Hengtian

lexus.com

До 2016 года Ленд Крузер 200 выпускали в Китае для местного рынка. Теперь внедорожник импортируют из Японии. По этой причине в КНР он очень дорогой – около 110 тыс. долларов за базовую версию. Hengtian L4600 будет стоить в несколько раз дешевле – от $35 000.

Дизайн Toyota Land Cruiser 200 скопировали для китайского внедорожника

Дизайн Toyota Land Cruiser 200 скопировали для китайского внедорожника

toyota.com

Hengtian L4600 легко спутать с Toyota LC 200

Hengtian L4600 легко спутать с Toyota LC 200

toyota.com

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, УАЗ решил выпустить так называемого соперника Toyota Land Cruiser Prado. Правда, судьба проекта по-прежнему не ясна.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости Toyota подделка китайский автомобиль внедорожник авто
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