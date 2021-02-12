Citroen обновил компактный кроссовер C3 Aircross

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
1,3 т.
Citroen обновил компактный кроссовер C3 Aircross

Французская компания Citroen провела рестайлинг своего самого маленького кроссовера C3 Aircross.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль получил иной дизайн передней части кузова и теперь выглядит агрессивно. В остальном C3 Aircross сохранился в первозданном виде. За счет нового переднего бампера С3 Aircross вырос на 6 мм в длину (4160 мм).

Автомобиль получил иной дизайн передней части кузова

В салоне появились новые кресла Advanced Comfort, а информационно-развлекательная система получила более крупный 9-дюймовый экран. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также снабжена беспроводной зарядкой для смартфона.

В салоне появились новые кресла Advanced Comfort, а инфо-развлекательная система получила 9-дюймовый экран

Гамма двигателей не изменилась. Она включает бензиновый турбомотор PureTech 1.2 (110 л.с./205 Нм и 130 л.с./230 Нм) и турбодизель BlueHDi 1.5, который также доступен в двух вариантах – 110 л.с./250 Нм и 120 л.с./300 Нм. Для начальных версий со 110-сильным мотором предлагаются 6-ступенчатые механические коробки передач, а топовым положен 6-ступенчатый "автомат". Привод осуществляется на переднюю пару колес, а в качестве опции можно заказать систему Grip Control, которая поможет на легком бездорожье.

Привод осуществляется на переднюю ось, а в качестве опции доступна система Grip Control

Покупателям новинки предложат расширенный список цветов и материалов отделки, а также новые легкосплавные 16 и 17-дюймовые диски. У европейских дилеров С3 Aircross ожидается в июне нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, фургон Citroen Berlingo стал электрическим, а Citroen Jumper переделали в ретрофургон 50-х годов.

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