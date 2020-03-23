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23 марта • обновлено в 13:38
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Бюджетный вариант SEAT Tarraco и Skoda Kodiaq показали в Китае

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Совместное предприятие FAW-VW начало продажи нового кроссовера Jetta VS7.

Об этом сообщает портал СarNewsChina. Новинка создана на той же платформе, что и популярные кроссоверы концерна Volkswagen – Seat Tarraco и Skoda Kodiaq, но отличается самобытным дизайном с восточными мотивами.

В Поднебесной стартовали продажи кроссовера Jetta VS7

В Поднебесной стартовали продажи кроссовера Jetta VS7

.facebook.com/carnewschina

По своим габаритным размерам Jetta VS7 немного уступает родственным Kodiaq и Tarraco: 4624х1841х1644 мм, а колесная база – 2730 мм.

Jetta VS7

Jetta VS7

.facebook.com/carnewschina

Новинка будет доступна с хорошо известным по другим моделям Volkswagen 1,4-литровым турбированным мотором мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 250 Нм. На выбор будут предложены 6-ступенчатая "механика" или 6-диапазонный "автомат".

Jetta VS7

Jetta VS7

.facebook.com/carnewschina

Для снижения себестоимости модели интерьер выглядит просто и безыскусно. В отличие от большинства конкурентов, здесь нет цифровых приборов или "продвинутой" мультимедийной системы.

Дизайн салона простой и неприхотливый

Дизайн салона простой и неприхотливый

.facebook.com/carnewschina

Зато стоимость новинки вполне гуманная – от 104 800 юаней ($14 770). Производство Jetta VS7 организовано на предприятии FAW-VW в Чэнду.

Jetta VS7 ориентирован на молодежную аудиторию

Jetta VS7 ориентирован на молодежную аудиторию

.facebook.com/carnewschina

Jetta VS7

Jetta VS7

.facebook.com/carnewschina

Как писал ранее OBOZREVATEL,компания Geely показала большой кроссовер.

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Китай
Теги
китайский автомобиль авто новости Seat Skoda FAW Volkswagen внедорожник кроссовер
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