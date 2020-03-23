Бюджетный вариант SEAT Tarraco и Skoda Kodiaq показали в Китае

Совместное предприятие FAW-VW начало продажи нового кроссовера Jetta VS7.
Об этом сообщает портал СarNewsChina. Новинка создана на той же платформе, что и популярные кроссоверы концерна Volkswagen – Seat Tarraco и Skoda Kodiaq, но отличается самобытным дизайном с восточными мотивами.
В Поднебесной стартовали продажи кроссовера Jetta VS7
.facebook.com/carnewschina
По своим габаритным размерам Jetta VS7 немного уступает родственным Kodiaq и Tarraco: 4624х1841х1644 мм, а колесная база – 2730 мм.
Jetta VS7
.facebook.com/carnewschina
Новинка будет доступна с хорошо известным по другим моделям Volkswagen 1,4-литровым турбированным мотором мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 250 Нм. На выбор будут предложены 6-ступенчатая "механика" или 6-диапазонный "автомат".
Jetta VS7
.facebook.com/carnewschina
Для снижения себестоимости модели интерьер выглядит просто и безыскусно. В отличие от большинства конкурентов, здесь нет цифровых приборов или "продвинутой" мультимедийной системы.
Дизайн салона простой и неприхотливый
.facebook.com/carnewschina
Зато стоимость новинки вполне гуманная – от 104 800 юаней ($14 770). Производство Jetta VS7 организовано на предприятии FAW-VW в Чэнду.
Jetta VS7 ориентирован на молодежную аудиторию
.facebook.com/carnewschina
Jetta VS7
.facebook.com/carnewschina
Как писал ранее OBOZREVATEL,компания Geely показала большой кроссовер.
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