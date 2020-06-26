BMW самые популярные: на каких крутых авто ездят в Африке

Некоторые стереотипно полагают, что из-за слабо развитой экономики в странах Африки вообще нет каких-либо приличных автомобилей. Однако это не так.

На самом деле в Африке можно встретить все те же машины, что и на других континентах. Даже суперкары и премиальные седаны. Единственное, купить новую "лошадку" здесь довольно сложно – во-первых, очень мало официальных представительств (поэтому большинству приходится импортировать автомобиль своей мечты), а во-вторых – налоги на импорт автомобилей в Африке являются одними из самых больших в мире.

На каких крутых авто ездят в странах Африки Фото: gtspirit.com

Недавно на сайте gtspirit.com вышла статья под названием "Африканская автомобильная культура: самые популярные спортивные автомобили континента". Этот материал наглядно показывают, на каких крутых авто предпочитают ездить местные жители.

На каких крутых авто ездят в странах Африки Фото: gtspirit.com

Сам большим спросом в Африке, как оказалось, пользуются спортивные BMW – машины этой марки почитают практически в каждой стране. Особенно хорошо покупают BMW, M2, M3, M4 и кроссоверы X6M – они часто встречаются в Гане, ЮАР, Алжире, Нигерии, Марокко, Раунде. Также пользуются спросом VW Golf GTI и Golf R, плюс Mercedes в версиях AMG и Audi линеек S и RS – в той же ЮАР, Намибии и Ливии. А вот в Зимбабве, Замбии, Мозамбике, Ботсване, Танзании и Уганде отдают предпочтение японским авто – Subaru WRXSTI, Mitsubishi Lancer Evolution, Nissan Skyline, Mazda RX7 и др.

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

Премиальный сегмент в Африке также хорошо представлен. В некоторых странах местная элита охотно ездит на Ferrari, Aston Martin, Audi R8 – например, таких авто полным-полно в Маврикии. Но все же самой зажиточной страной в этом плане, пожалуй, является Марокко – тут можно обнаружить самые разные суперкары, от Ferrari 488 и McLaren 650S до Bugatti Veyron и даже Chiron.

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

Наконец, еще одна важная деталь – в Африке есть много машин в японском тюнинге JDM. Самым большим пристанищем этих авто является Ботсвана.

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

На каких крутых авто ездят в странах Африки. Фото: gtspirit.com

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