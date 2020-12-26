Конфликт водителя и тракториста на дороге обернулся предсказуемым финалом

В сети появилось видео "битвы", которая разгорелась между двумя водителями – универсала Mercedes E-Class и трактора. Финалом этого противостояния стало ДТП, в котором больше всего пострадал зачинщик конфликта.

Соответствующий ролик опубликовал YouTube-канал KOŁKOWSKY J. Как следует из описания, битва между двумя "пилотам" разгорелась на одной из трасс в Польше (она произошла еще в прошлом месяце, но в СМИ обратили внимание на видео только сейчас). Началось все с того, что трактор ехал по шоссе с очень медленной скоростью, и это разозлило "пилота" Mercedes. Как только ему удалось обогнать сельскохозяйственную технику, "петролхед" решил проучить тракториста, но это оказалось плохой идеей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Водитель Е-Класс применил стандартную тактику учителей на дорогах: сначала резко разгонялся, а потом резко тормозил перед многотонной машиной. В конечном счете это привело к тому, что трактор въехал в заднюю часть универсала.

В итоге, "Мерседес" остался со смятой кормой, а трактор фактически не пострадал. К счастью, водитель спецтехники всё зафиксировал на камеру.

Как ранее писал OBOZREVATEL: