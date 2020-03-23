Новая модель Porsche засветилась на дорогах сразу в двух кузовах

В семействе культового Porsche 911 очередное пополнение. На этот раз фотошпионам удалось обнаружить на дорогах Швеции самый мощный кабриолет Turbo S нового поколения.

Об этом сообщает портал Carscoops. На дорогах общего пользования продолжаются испытания новых купе и кабриолета Porsche 911 Turbo S.

2021 Porsche 911 Turbo S Cabrio carscoops.com

2021 Porsche 911 Turbo S Coupe carscoops.com

Новинка является самой мощной на сегодняшний день серийной модификацией Porsche 911. Совершенно новый 3,8-литровый 6-цилиндровый двигатель с двумя турбинами развивает 650 л.с., а крутящий момент достигает 800 Нм. Всю эту мощь ко всем ведущим колесам передает 8-ступенчатая роботизированная коробка передач PDK с двумя сцеплениями.

2021 Porsche 911 Turbo S Cabrio carscoops.com

2021 Porsche 911 Turbo S Cabrio carscoops.com

С таким арсеналом 911 Turbo S способен разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 2,7 секунды, а максимальная скорость достигает 330 км/ч. Первые экземпляры будут доставлены покупателям в конце нынешнего года. Стоимость купе стартует с отметки $203 500, а кабриолет обойдется не менее $216 300.

2021 Porsche 911 Turbo S Cabrio carscoops.com

2021 Porsche 911 Turbo S Cabrio carscoops.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украину уже прибыли первые электрические суперкары Porsche.

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