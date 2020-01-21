Белорусский внедорожник с кальяном в салоне оценили в $1.7 млн

В сентябре прошло года белорусская компания Ramsmobile представила футуристичный внедорожник Protos RM-X2. Теперь же стали известны точные характеристики, цена новинки и планы производства.

Как выяснил OBOZREVATEL, несмотря на сумасшедший внешний вид и не менее безумные технологии, Ramsmobile Protos RM-X2 оказался не концепт-каром, а серийным авто. Ежегодно планируется выпускать по 12 таких машин (причем выпуск стартует уже в этом году), каждая из них будет стоить от $1 666 666. Что же белорусы предлагают за столь внушительные деньги?

Ramsmobile Protos RM-X2 newatlas.com

Ramsmobile Protos RM-X2 представляет собой внедорожник для апокалипсиса. По дизайну он похож на культовые модели Hummer и внедорожник Lamborghini LM002 из прошлого столетия, но при этом выглядит куда более фантастически. Даже двери у него не простые – они открываются вверх, как у суперкаров "Ламбо".

Ramsmobile Protos RM-X2 newatlas.com

Внутри белорусский внедорожник впечатляет не меньше. Здесь установлен сиденья от Mercedes-AMG S63 Coupe, на передней панели располагается четыре экрана, а на центральной консоли установлен настоящий кальян.

Ramsmobile Protos RM-X2 newatlas.com

Ramsmobile Protos RM-X2 newatlas.com

Ramsmobile Protos RM-X2 newatlas.com

Зачастую подобного рода эксклюзивы строят на архитектурах существующих массовых моделей, и здесь раскрывается еще одна особенность Ramsmobile Protos RM-X2: он базируется на оригинальной платформе, сделанной из композитных материалов. При этом в шасси вмонтирована пневмоподвеска, увеличивающая дорожный просвет до 348 мм, а также "скрытые" гусеницы с электроприводом, которые улучшают внедорожные способности автомобиля.

Ramsmobile Protos RM-X2 newatlas.com

Что же касается мотора, покупателям предложат три силовых установки на выбор: 6,2-литровый компрессорный V8 Chevrolet LT5 на 999 л.с., дизель V8 Duramax объемом 6,6 литров и электромоторы общей мощностью около 1200 л.с. Во всех случаях могучее сердце будет подчеркиваться радиаторной решеткой с настраиваемой светодиодной подсветкой.

Ramsmobile Protos RM-X2 newatlas.com

С шевролетовским двигателем разгон до "сотни" занимает 3,3 сек. Другие моторы обеспечивают динамику примерно на таком же уровне. Опционно для Ramsmobile Protos RM-X2 доступна бронезащита уровней B6 и B7.

Ramsmobile Protos RM-X2 newatlas.com

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, самый загадочный электромобиль оценили почти в 550 000 долларов.

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