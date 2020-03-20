Автомобили Apple, Google и Facebook: как выглядит угроза VW и Toyota

В будущем не исключено, что технологические гиганты присоединятся к разработке и выпуску автомобилей. К этому определенно есть предпосылки.

Автопроизводители уже сейчас активно сотрудничают с такими компаниями, как Google и Uber. Однако развитие технологий автономного вождения и искусственного интеллекта в управляющей электронике и мультимедийных системах машин может привести к тому, что сотрудничество перерастёт в конкуренцию.

Автомобили от техногигантов choosemycar.com

В связи с этим сайт ChooseMyCar решил представить, как бы могли выглядеть новые продукты Google, Amazon, Apple, Facebook и Uber Eats, если эти компании когда-нибудь шагнут на территорию автомобильной индустрии. Приготовьтесь увидеть эти машины – они несколько далеки от привычного понимания.

Amazon AmaBot

Автомобили от техногигантов choosemycar.com

Маленький автомобильчик для доставки различных товаров от Амазон. Естественно беспилотный – когда машина приедет на место назначения, она самауведомит заказчика о том, что товар доставлен.

Apple I-Drive

Автомобили от техногигантов choosemycar.com

Футуристичный автомобиль от "Яблока", который легко синхронизируется с iPhone, MacBook, Apple Music и Apple TV. Благодаря этому можно будет ехать, и играть/смотреть фильм одновременно.

Facebook FaceBus

Автомобили от техногигантов choosemycar.com

Но если другие техногиганты сосредоточатся на выпуске автономных машин для города, то Facebook сделает упор на кемпере. Правда, он тоже будет с беспилотным вождением.

GoogleGO

Автомобили от техногигантов choosemycar.com

Google уже сейчас активно вкладывается в беспилотные технологии, так что появление такого авто было бы вполне логичным. В конце концов, не отставать же от Apple!

UberBeeps

Автомобили от техногигантов choosemycar.com

Именно таким может быть транспорт будущего для Uber Eats. UberBeeps сможет без участия водителя и оператора развозить еду и напитки, предоставляя доступ к отсеку заказов путём ввода уникального PIN-кода. В зависимости от вида заказа "камера хранения" будет охлаждаться или нагреваться.

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