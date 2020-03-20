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20 марта • обновлено в 10:39
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Автомобили Apple, Google и Facebook: как выглядит угроза VW и Toyota

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В будущем не исключено, что технологические гиганты присоединятся к разработке и выпуску автомобилей. К этому определенно есть предпосылки.

Автопроизводители уже сейчас активно сотрудничают с такими компаниями, как Google и Uber. Однако развитие технологий автономного вождения и искусственного интеллекта в управляющей электронике и мультимедийных системах машин может привести к тому, что сотрудничество перерастёт в конкуренцию.

Автомобили от техногигантов

Автомобили от техногигантов

choosemycar.com

В связи с этим сайт ChooseMyCar решил представить, как бы могли выглядеть новые продукты Google, Amazon, Apple, Facebook и Uber Eats, если эти компании когда-нибудь шагнут на территорию автомобильной индустрии. Приготовьтесь увидеть эти машины – они несколько далеки от привычного понимания.

Amazon AmaBot

Автомобили от техногигантов

Автомобили от техногигантов

choosemycar.com

Маленький автомобильчик для доставки различных товаров от Амазон. Естественно беспилотный – когда машина приедет на место назначения, она самауведомит заказчика о том, что товар доставлен.

Apple I-Drive

Автомобили от техногигантов

Автомобили от техногигантов

choosemycar.com

Футуристичный автомобиль от "Яблока", который легко синхронизируется с iPhone, MacBook, Apple Music и Apple TV. Благодаря этому можно будет ехать, и играть/смотреть фильм одновременно.

Facebook FaceBus

Автомобили от техногигантов

Автомобили от техногигантов

choosemycar.com

Но если другие техногиганты сосредоточатся на выпуске автономных машин для города, то Facebook сделает упор на кемпере. Правда, он тоже будет с беспилотным вождением.

GoogleGO

Автомобили от техногигантов

Автомобили от техногигантов

choosemycar.com

Google уже сейчас активно вкладывается в беспилотные технологии, так что появление такого авто было бы вполне логичным. В конце концов, не отставать же от Apple!

UberBeeps

Автомобили от техногигантов

Автомобили от техногигантов

choosemycar.com

Именно таким может быть транспорт будущего для Uber Eats. UberBeeps сможет без участия водителя и оператора развозить еду и напитки, предоставляя доступ к отсеку заказов путём ввода уникального PIN-кода. В зависимости от вида заказа "камера хранения" будет охлаждаться или нагреваться.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Google Facebook Amazon новые авто фотографии
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