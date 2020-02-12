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12 февраля • обновлено в 20:24
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"Автомобиль года в Украине 2020": стали известны имена победителей

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В Киеве состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса "Автомобиль года в Украине 2020".

Как стало известно OBOZREVATEL, названы лучшие автомобили года в Украине. Торжественная церемония награждения состоялась сегодня, 12 февраля, в столичном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv.

"Автомобиль года в Украине 2020": стали известны имена победителей

"Автомобиль года в Украине 2020": стали известны имена победителей

obozrevatel.com

В этом году в конкурсе приняли участие 25 претендентов разных классов и категорий от миниатюрных хэтчбеков до величественных пикапов и внедорожников. Победителей в главных номинациях, а также в каждом классе/категории, определяли автомобильные журналисты и общественное жюри. В профессиональное жюри в этом году вошли 19 экспертов из ведущих СМИ, а членом общественного жюри мог стать каждый, кто проголосовал за претендентов на сайте конкурса.

В этом году в конкурсе приняли участие 25 претендентов разных классов и категорий

В этом году в конкурсе приняли участие 25 претендентов разных классов и категорий

На протяжение года журналисты тестировали автомобили-претенденты и определялись со своими предпочтениями, а проголосовать на сайте можно было в период с 29 ноября 2019 года до 12 января нынешнего. После подсчета голосов журналистов и участников общественного жюри были определены победители нынешнего конкурса.

Победителей в главных номинациях, а также в каждом классе/категории, определяли автомобильные журналисты и общественное жюри

Победителей в главных номинациях, а также в каждом классе/категории, определяли автомобильные журналисты и общественное жюри

"Легковым автомобилем 2020" стал Peugeot 508. Стильный фастбек выделяется на фоне конкурентов эффектным и динамичным обликом, нетривиальным интерьером i-Cockpit нового поколения, широким ассортиментом базовых и дополнительных опций, а также гаммой экономичных и эффективных силовых агрегатов.

Peugeot 508 стал "Автомобилем 2020 года" в Украине

Peugeot 508 стал "Автомобилем 2020 года" в Украине

peugeot.com

В частности, на украинском рынке автомобиль доступен с дизельными моторами объемом 1,5 л и 2,0 литра, мощностью 130 и 180 л.с. соответственно. Кроме того, покупателям предлагается 1,6-литровый 150-сильный бензиновый двигатель. Последний работает в паре с 6-ступенчатой "механикой", а для дизельных моторов предусмотрена 8-ступенчатый "автомат".

Peugeot 508

Peugeot 508

peugeot.com

Титул "Кроссовер/SUV 2020" получила популярная модель Toyota RAV4. Новое поколение кроссовера отличается от предшественника брутальным дизайном, а также инновационными технологиями. Покупателям предлагается несколько модификаций новинки, в том числе с гибридным силовым агрегатом суммарной мощностью 222 л.с.

Toyota RAV4 завоевала титул "Кроссовер/SUV 2020" в Украине"

Toyota RAV4 завоевала титул "Кроссовер/SUV 2020" в Украине"

toyota.com

Бензиновая модификация с 2-литровым 173-сильным мотором доступна с 6-ступенчатой МКП или новым вариатором. Интересно, что в зависимости от силового агрегата у модели используется различные системы полного привода. На гибридной версии задние колеса вращает собственный электромотор. На модели с обычным ДВС используется полноприводная трансмиссия с многодисковой муфтой в каждой из задних полуосей, что позволяет эффективно распределять тягу между колесами.

О популярности Toyota RAV4 среди украинских автомобилистов свидетельствует тот факт, что по итогам продаж января 2020, кроссовер занял первое место, опередив Kia Sportage и Renault Duster.

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Кроме того, названы призеры в номинациях "Малый класс" – Skoda Fabia, "Компактный класс" – Mazda3, "Средний и бизнес класс" – Skoda Superb, "Электромобиль" – Audi e-tron, "Минивен" – Citroen Berlingo, "Малый кроссовер" – Suzuki Jimny, "Компактный кроссовер" – Lexus UX и "Пикап" – Ford Ranger.

В рамках конкурса были определены победители в нескольких специальных категориях

В рамках конкурса были определены победители в нескольких специальных категориях

Также в рамках конкурса были определены победители в категориях "Лучший дизайн" – DS7 Crossback, "Соотношение цена/качество" – Toyota Corolla и "Лучшая автомобильная презентация" – Mitsubishi ASX.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в США названы победители конкурса "Автомобиль года в Северной Америке".

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
Автомобиль года Peugeot Toyota Citroen Suzuki Audi Ford Skoda Mazda DS Lexus новости авто
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