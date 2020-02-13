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13 февраля • обновлено в 11:41
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Американцы назвали самые надежные 3-летние авто

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Американская компания JD Power опубликовал список самых надежных авто возрастом 3 года. Первое место досталось южнокорейскому бренду.

Как выяснил OBOZREVATEL, JD Power опросила более 36 000 владельцев машин, которые были выпущены в 2017 году. Автомобилистов спрашивали буквально обо всём: включая даже то, насколько корректно в машине работает мультимедиа и навигация. Таким образом, эксперты хотели выяснить, как автомобили разных марок ведут себя после трех лет пребывания на дороге.

Американцы назвали самые надежные 3-летние авто

pretraveller.com

Новости
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Исследование JD Power основывается на подсчёте количества зафиксированных неполадок на каждые 100 автомобилей, которые зафиксировали владельцы автомобилей 2017 модельного года за последние 12 месяцев. Соответственно, чем меньшая цифра поломок, тем лучше результат. И наоборот.

В итоге, сложилась следующая картина.Самыми надежными автомобилями оказались машины бренда Genesis (премиального подразделения Hyundai): у них было отмечено 89 проблем на 100 автомобилей. На втором месте идёт Lexus с показателем в 100 проблем на сотню автомобилей.

Genesis G80

Genesis G80

cnet.com

Также в пятерку лучших вошли бренды Buick (103), Porsche (104 проблемы) и Toyota (113). А вот ТОП-5 аутсайдеров составили GMC (162), Volvo (185), Jaguar (186), Chrysler (214) и Land Rover (220).

Полный рейтинг надежности марок

Полный рейтинг надежности марок

JD Power

Самой надежной моделью был признан Lexus ES, который установил абсолютный рекорд: 52 проблемы на 100 автомобилей по сравнению с 89 "багами" Genesis (примечательно, что в 2017 году в "роскошном портфеле" Hyundai было представлено всего две модели – седаны G80 и G90) и средним показателем по отрасли в 134 проблемы.

В то же время список победителей по категориям выглядит следующим образом:

  • Маленький автомобиль: Honda Fit

  • Маленький премиум автомобиль: BMW 2-Series

  • Компактный автомобиль: Nissan Leaf

  • Компактный спортивный автомобиль: Mazda MX-5 Miata

  • Компактный автомобиль премиум-класса: Lexus ES

  • Среднеразмерный автомобиль: Buick Regal

  • Среднеразмерный спортивный автомобиль: Ford Mustang

  • Среднеразмерный аввтомобиль премиум-класса: Genesis G80

  • Большой автомобиль: Toyota Avalon

  • Маленький SUV: Buick Encore

  • Маленький премиальный SUV: Mercedes-Benz GLA

  • Компактный SUV: Chevrolet Equinox

  • Компактный премиальный SUV: Porsche Macan

  • Среднеразмерный пикап: Nissan Frontier

  • Среднеразмерный SUV: Toyota 4Runner

  • Средний SUV премиум-класса: Lexus GX

  • Минивэн: Toyota Sienna

  • Большой SUV: Chevrolet Tahoe

  • Большой легкий пикап: Ford-150, Toyota Tundra

  • Большой тяжелый пикап: Chevrolet Silverado HD

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, немецкие эксперты назвали самые надежные и ненадежные авто возрастом 2-3 года.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
новые авто б/у автомобиль
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