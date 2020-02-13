Американцы назвали самые надежные 3-летние авто

Американская компания JD Power опубликовал список самых надежных авто возрастом 3 года. Первое место досталось южнокорейскому бренду.
Как выяснил OBOZREVATEL, JD Power опросила более 36 000 владельцев машин, которые были выпущены в 2017 году. Автомобилистов спрашивали буквально обо всём: включая даже то, насколько корректно в машине работает мультимедиа и навигация. Таким образом, эксперты хотели выяснить, как автомобили разных марок ведут себя после трех лет пребывания на дороге.
pretraveller.com
Исследование JD Power основывается на подсчёте количества зафиксированных неполадок на каждые 100 автомобилей, которые зафиксировали владельцы автомобилей 2017 модельного года за последние 12 месяцев. Соответственно, чем меньшая цифра поломок, тем лучше результат. И наоборот.
В итоге, сложилась следующая картина.Самыми надежными автомобилями оказались машины бренда Genesis (премиального подразделения Hyundai): у них было отмечено 89 проблем на 100 автомобилей. На втором месте идёт Lexus с показателем в 100 проблем на сотню автомобилей.
Genesis G80
cnet.com
Также в пятерку лучших вошли бренды Buick (103), Porsche (104 проблемы) и Toyota (113). А вот ТОП-5 аутсайдеров составили GMC (162), Volvo (185), Jaguar (186), Chrysler (214) и Land Rover (220).
Полный рейтинг надежности марок
JD Power
Самой надежной моделью был признан Lexus ES, который установил абсолютный рекорд: 52 проблемы на 100 автомобилей по сравнению с 89 "багами" Genesis (примечательно, что в 2017 году в "роскошном портфеле" Hyundai было представлено всего две модели – седаны G80 и G90) и средним показателем по отрасли в 134 проблемы.
В то же время список победителей по категориям выглядит следующим образом:
Маленький автомобиль: Honda Fit
Маленький премиум автомобиль: BMW 2-Series
Компактный автомобиль: Nissan Leaf
Компактный спортивный автомобиль: Mazda MX-5 Miata
Компактный автомобиль премиум-класса: Lexus ES
Среднеразмерный автомобиль: Buick Regal
Среднеразмерный спортивный автомобиль: Ford Mustang
Среднеразмерный аввтомобиль премиум-класса: Genesis G80
Большой автомобиль: Toyota Avalon
Маленький SUV: Buick Encore
Маленький премиальный SUV: Mercedes-Benz GLA
Компактный SUV: Chevrolet Equinox
Компактный премиальный SUV: Porsche Macan
Среднеразмерный пикап: Nissan Frontier
Среднеразмерный SUV: Toyota 4Runner
Средний SUV премиум-класса: Lexus GX
Минивэн: Toyota Sienna
Большой SUV: Chevrolet Tahoe
Большой легкий пикап: Ford-150, Toyota Tundra
Большой тяжелый пикап: Chevrolet Silverado HD
Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, немецкие эксперты назвали самые надежные и ненадежные авто возрастом 2-3 года.
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