Американцам хотят позволить зарабатывать деньги на 'героях парковки'

Мэрия Нью-Йорка предложила необычный способ борьбы с "героями парковки". Правительство американского мегаполиса разработало законопроект, согласно которому любой житель города, сообщивший о факте нарушения правил парковки, сможет получить часть денег от штрафа, уплаченного нарушителем.

Таким образом, жители Нью-Йорка получат денежную мотивацию за сообщение о выявленном факте нарушения ПДД, что положительно отобразится и на бюджете городе, и на уровне безопасности на дорогах. Как сообщает NY1.com, законопроект касается нарушителей, которые паркуют свои автомобили, блокируя полосы общественного транспорта, велосипедные дорожки, пешеходные переходы и тротуары. При этом он распространяется даже на транспорт городских служб и полицейские автомобили.

В случае принятия такого закона штраф за неправильную парковку будет увеличен со 115 до 175 долларов, поэтому бюджет города не пострадает из-за недополучений средств. Лицо, сообщившее о правонарушении, будет получать 25% от 175 долларов (44 долларов), а остальные деньги пойдут в городскую казну.

Впрочем, городские власти еще не одобрили новый закон окончательно, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем город начнет выплачивать "разоблачителям" процент от штрафов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что американец купил подержанную Ferrari, которая оказалась "котом в мешке". У машины нашли множество дефектов на 25 000 долларов.