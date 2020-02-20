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20 февраля • обновлено в 11:15
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9999 и 4444: на фото засняли фургон с прицепом на богатых номерах

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Зачастую индивидуальные номера встречаются на дорогих авто. Но бывают и исключения – порою такие знаки "достаются" и самым обычным машинами.

Совсем недавно OBOZREVATEL публиковал фото Daewoo Lanos с номерами 0001. А теперь на просторах сети появилось куда более удивительное фото.

Фургон с прицепом на шикарных номерах

Фургон с прицепом на шикарных номерах

instagram.com/krasivie_avtonomera_ua

Как можно увидеть, на нём запечатлён фургон с номерами 4444, который буксирует прицеп с номерами 9999. Один такой индивидуальный номер официально стоит в Украине 30 000 грн. Таким образом, этот "комплект" тянет на стоимость двух подержанных "Славут или, скажем, того же "Ланоса".

Откуда же обычного фургона и прицепа такие номера? Скорее всего, это "резервация" – такие госзнаки могли забронировать для потенциального покупателя на премиальном авто. В Украине это довольно распространённая практика, причём нередко шикарные госзнаки бронируют сотрудники сервисных центров МВД или высокопоставленные чиновники.

Однако, что интересно, в последнее время у состоятельных украинцев появился новый тренд: дорогие машины всё чаще регистрируют на самых обычных номерах. OBOZREVATEL уже рассказывал об этом подробном в данном материале.

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Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновости Украины
Теги
автономера фотографии б/у автомобиль
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