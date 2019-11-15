600 000 гривен! Водительские права Брежнева продали на аукционе

Водительское удостоверение Леонида Ильича Брежнева, которое он на самом деле не получал в общем понимании этого процесса, продали на аукционе почти за 600 тыс. гривен.

Как стало известно OBOZREVATEL, права первому секретарю ЦК КПСС достались очень просто – документы ему подарили. Интересно, что Брежнев получил возможность управлять любым видом дорожного транспорта – мотоциклами, легковыми автомобилями, грузовиками, автобусами.

Водительские права советского лидера почему-то оказались дорогой реликвией Аукционный дом "Литфонд"

В составе лота, выставленного аукционным домом "Литфонд", также содержался Талон предупреждений, в котором должны находиться отметки о нарушениях ПДД. Нетрудно догадаться, что у Брежнева никаких нарушений зафиксировано не было.

Видимо, это связано еще и с тем, что глава СССР хранил свои водительские права на даче. Действительно, зачем возить их с собой? Все равно никто не рискнет спросить...

Получить отметки о всех категориях без экзаменов – не проблема для Брежнева Аукционный дом "Литфонд"

Еще интереснее цена, за которую на аукционе в России продали эти документы. Ориентировочная стоимость составляла 1,35-1,5 млн. рублей, но продали лот немного дороже – за 1,55 млн. (около 24 тыс. долларов).

Талон предупреждений – без единой отметки о нарушениях. Ну конечно Аукционный дом "Литфонд"

Разбитый ведомственным шофером Rolls-Royce Брежнева Liftarn, Wikipedia

Разумеется, покупка совершенно бессмысленная. За эту сумму можно купить один из множества хороших автомобилей. Например, Skoda Octavia, Toyota RAV4 или внедорожник Suzuki Jimny.

Skoda Octavia можно (и нужно) купить вместо водительских прав Брежнева skoda-auto.com

Современный кроссовер Toyota RAV4 намного лучше советской бумажки toyota.com

Suzuki Jimny 2019 – отличная альтернатива правам Брежнева globalsuzuki.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что делать в ситуации, когда водительские права были утеряны или украдены.

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