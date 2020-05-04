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4 мая • обновлено в 22:19
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5-дверный Suzuki Jimny за $13 500: новые изображения

9.5т
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В Сети давно ходили слухи о том, что Suzuki Jimny должен получить пятидверную версию (данный автомобиль всегда выпускался только в трёхдверном кузове). И вот недавно появились фото такой новинки.

Как пишут индийские СМИ, 5-дверный Suzuki Jimny официально должен дебютировать в ноябре этого года (его покажут в той же Индии), однако дизайн автомобиля уже, можно сказать, рассекречен – автомобиль показали на детализированных изображениях, которые, впрочем, скорее всего, являются компьютерными рендерами, а не живыми фото.

Suzuki Jimny 5-door

Suzuki Jimny 5-door

indianautosblog.com

Визуально Suzuki Jimny 5-door будет соответствовать облику обычного SUV, от последнего он будет отличаться лишь дополнительной секцией с двумя дверьми и, соответственно, удлиненным кузовом. Но, что интересно, несмотря на прибавку в размерах, длиннобазный Джимни останется компактной моделью – его длина составит чуть меньше 4 метров.

Suzuki Jimny 5-door

Suzuki Jimny 5-door

indianautosblog.com

Под капотом у внедорожника, скорее всего, будет 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 102 л.с. и крутящим моментом 130 Нм. Трансмиссия – 5-ступенчатая "механика" или 4-скоростной "автомат" на выбор покупателя. Очевидно, что Suzuki Jimny 5-door сохранит за собой полноприводную трансмиссию, однако не исключено и появление заднеприводной модификации, которая сделает модель более доступной.

Обычный Suzuki Jimny

Обычный Suzuki Jimny

indianautosblog.com

Обычный Suzuki Jimny

Обычный Suzuki Jimny

indianautosblog.com

Обычный Suzuki Jimny

Обычный Suzuki Jimny

indianautosblog.com

Впрочем, пока речь идёт о локальной версии 5-дверного Suzuki Jimny – такой автомобиль будет выпускать предприятие Maruti-Suzuki в Индии. Автомобиль поступит в продажу под названием Maruti Gypsy в начале 2021 года, его ожидаемая цена – от 13 500 долларов. Позднее Suzuki Jimny 5-door появится и на других рынках.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что Suzuki Jimny превратили в самый маленький грузовик.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Suzuki внедорожник новые авто
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