20-летний электромобиль Ford с "подвохом" продают за $6000

В начале 2000-х годов Ford выпустил небольшую партию электрических пикапов Ford Ranger EV. Сегодня это довольно редкая модель, но одна из них недавно "сплыла" в продаже.

Соответствующее объявление появилось на сайте eBay. За 20-летний электромобиль просят 5900 долларов – на фоне средней стоимости б/у электромобилей предложение может показаться интересным, однако не стоит спешить с выводами.

Ford Ranger EV за $5900 ebay.com

За свои два десятка лет Ford Ranger EV проехал всего 7 339 миль (11 811 км), но общее состояние Форда нельзя назвать отличным – на кузове есть несколько царапин, вмятин и даже следы ржавчины. А вот салон демонстрирует минимальные следы износа.

Ford Ranger EV за $5900 ebay.com

Ford Ranger EV за $5900 ebay.com

Тем не менее, самые большие проблемы у этого Форда – с батареей и зарядкой. С завода Ford Ranger EV оснащался электромотором мощностью 90 л.с., который работал от свинцово-кислотной или никель-металлогидридной батареи. Первая обеспечивала запас хода в 80 км, а вторая увеличивала его до 105 км; однако из-за поломки штатной АКБ прежний владелец установил в пикап аккумулятор от гибрида Chevrolet Volt (вдогонку был также установлен дополнительный дисплей, отображающий информацию о состоянии источника питания), которого хватало, чтобы проехать всего 40 км. А сейчас запас хода и вовсе упал до 6 км...

Ford Ranger EV за $5900 ebay.com

Ford Ranger EV за $5900 ebay.com

Ford Ranger EV за $5900 ebay.com

Наконец, ещё один "подвох" – электропикап оснащен старым "гнездом" зарядки типа J1772-2001 (для понимания, сейчас используется уже формат J1772-2009 и выше), поэтому без специального переходника или установки нового порта от общественной зарядки "заправиться" не получится.

Ford Ranger EV за $5900 ebay.com

Ford Ranger EV за $5900 ebay.com

Учитывая ряд таких недостатков, неясно, получится ли у владельца продать редкий Ford Ranger EV даже за такие деньги.

Ford Ranger EV за $5900 ebay.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что владелец электромобиля Tesla, которая проехала 235 000 км и пережила 1000 циклов зарядки за 5 лет, определил, насколько деградировала батарея его авто.

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