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6 апреля • обновлено в 14:33
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$2,32 млн и салон от Maybach: на продажу выставили необычный Mercedes

1.1т
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Уникальный пульман-лимузин Mercedes-Benz 600 выставили на продажу в одном из салонов в Голландии. Необычность машины заключается в глубокой модернизации салона.

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

С 1963 по 1981 год флагманом производственной программы компании Mercedes-Benz была модель 600 (W100). Этот автомобиль выпускался в различных модификациях, с разными кузовами и размерами колесной базы, но все они собирались вручную по индивидуальному заказу. Всего за 18 лет изготовили 2677 "Шестисотых", а включая 59 экземпляров с кузовом ландоле.

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

Предлагаемый на продажу пульман-лимузин 1975 года – Mercedes-Benz 600 Pullman – прошел полный цикл реставрационных работ. Внешне от серийной модели автомобиль отличается эксклюзивной окраской металлизированной эмалью перламутрового цвета. В остальном, модель полностью соответствует облику машины 70-х годов.

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

А вот пассажирская часть салона разительно отличается от оригинала. Большинство элементов были взяты от лимузина Maybach 62. Огромный список установленных опции включает затемняющуюся панорамную крышу, дополнительные приборы на потолочной консоли, а также роскошные кресла с электроприводами, вентиляцией и подогревом.

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

Кроме того, здесь есть специальная система климат-контроля, холодильник с минибаром, светодиодная фоновая подсветка, мультимедийная система с большим экраном, DVD и Dolby Surround Sound System, а также прочие приятные и полезные опции.

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

В создании уникального Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach принимали участие мастера реставрационного подразделения Mercedes-Benz Classic и специалисты отдела разработок Daimler AG. Процесс реставрации и модернизации автомобиля занял 7 лет и потребовал инвестиций в размере $3,23 млн.

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

Чтобы сохранить коллекционную ценность классического авто, большинство оригинальных узлов и агрегатов модели W100 были сохранены.

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

В частности, автомобиль оснащен "родным" 6,3-литровым V8 мощностью 250 л.с. Он приводит в движение задние колеса, а крутящий момент к ним отправляется через 4-ступенчатую автоматическую трансмиссию.

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

За 6 лет эксплуатации автомобиль проехал всего 1112 км и теперь он ждет нового хозяина. Ценя модели – $2,32 миллиона.

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

Mercedes-Benz 600 Pullman Maybach

carscoops.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, Mercedes-Benz с "сердцем" BMW выставили на продажу.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Нидерланды
Теги
Mercedes-Benz Mercedes-Maybach ретро новости авто
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Комментарии на сайте не модерированы
Sam Vik
Sam Vik
Офигеть математика - вложили в реставрацию $3,23 млн., а продают за $2,32 млн.
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