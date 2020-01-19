15 вещей, которые никогда нельзя делать в автомобиле

Как бы ни было печально, большая часть ДТП происходит из-за безрассудного поведения водителей. Зачастую пагубное действие оказывают привычки, от которых автомобилистам сложно воздержаться.

Они отвлекают водителя от дороги и, как следствие, могут стать причиной аварии. Впрочем, не привычками едиными. OBOZREVATEL составил список из 15 вещей, которые никогда нельзя делать за рулём.

Вождение с наушниками

smugmug.com

Сломалась магнитола? Тогда стоит подключить смартфон к Bluetooth. А вот наушники категорически нельзя использовать, поскольку они "отключают водителя" от окружающего мира.

Вождение в нетрезвом состоянии

vancourier.com

Каждый день на дорогах погибают десятки людей из-за пьяных водителей. Чтобы это предотвратить, или хотя бы свести к минимуму, водители должны осознавать последствия от езды в состоянии алкогольного опьянения.

Вождение в состоянии наркотического опьянения

smugmug.com

Примерно 70% американских автомобилистов считают, что после употребления марихуаны за руль садиться не опасно. Однако на самом деле это не так: эффект от наркотиков может быть таким же (а иногда даже хуже), как от алкоголя.

Вождение во время усталости

smugmug.com

Примерно 10% ДТП в Европе и США происходят по вине водителей, которые садятся за руль уставшими. Чтобы не уснуть за рулём, некоторые автомобилисты пытаются решить проблему с помощью энергетического напитка или крепкого кофе, но это не всегда помогает. Эксперты рекомендуют делать как минимум 20-минутные перерывы, если водитель чувствует, что его глаза закрываются.

Вождение без пристёгнутого ремня безопасности

smugmug.com

Вождение без ремня безопасности – очень плохая идея. Многие водители считают, при ДТП лучше "вылететь" из автомобиля, чем оказаться в нём зажатым. Якобы так есть шансы на спасение. Но на самом деле это не так: ремень крепко фиксирует человека и не даёт ему удариться об элементы салона во время столкновения, что является первой "входной точкой" при аварии.

Использование слишком большого количества электронных помощников

smugmug.com

Электронные помощники, такие как адаптивный круиз-контроль, системы контроля полосы движения или экстренного торможения, значительно облегчают работу водителя, но не улучшают его навыки вождения. Кроме того, по-прежнему нет автомобилей, которые были бы полностью готовы к автономному движению, поэтому водитель всегда должен держать обе руки на руле и внимательно следить за дорожной обстановкой.

"Вождение коленями"

fishki.net

"Вождение коленями" – трюк, к которому прибегают некоторые автомобилисты, когда они чувствуют усталость в руках и плечах. В то же время такие "выкрутасы" являются одним из лучших способов спровоцировать ДТП, поскольку руль в данном случае не полностью контролируется. Соответственно, когда на дороге внезапно появится автомобиль, пешеход или животное, столкновение будет неминуемо. Не верите? Тогда попробуйте параллельную парковку при помощи коленей.

Нарушение дистанции

smugmug.com

Правило двух секунд существует не зря - всегда нужно отсчитывать расстояние от вашего авто до впереди идущей машины. В противном случае можно не успеть затормозить и получить испорченный день.

Отвлечение на телефон

smugmug.com

Отвлечение взгляда также может привести к ДТП; а на что зачастую водители отвлекаются, хорошо известно – на телефон. Если нужно просмотреть/отправить сообщение или же позвонить, лучше сделать это во время остановки. Иначе потом якобы сэкономленное время уйдет на ремонт авто.

Игнорирование предупреждений

carscoops.com

Часто автомобиль сам способен сообщить о возникшей технической проблеме – с помощью индикаторов на приборной панели. Некоторые водители игнорируют предупреждения, и это очень плохо. Вернее, даже опасно. Отказ основных систем автомобиля часто приводит к серьезным повреждениям или, того хуже, несчастным случаям.

Неправильная перевозка животных

reddit.com

Автомобиль должен обязательно приспособлен под перевозку того или иного животного. Водители признаются, что им нередко приходится ловить питомца во время резкой остановки, а также препятствовать его прохождению на передние сиденья и даже торпедо. Все это, конечно же, отвлекает от дороги. Но есть и еще одна проблема – собака весом 20 кг на скорости 50 км/ч превращается в снаряд весом 600 кг.

Употребление пищи за рулём

smugmug.com

Часто на дороге можно увидеть водителей, которые едят за рулём. По данным Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA), риск аварии в таких случаях составляет 80%, поэтому лучше оставаться голодным, но быть живым и здоровым.

Слишком быстрая езда

smugmug.com

В США несоблюдение ограничений скорости является причиной 33% несчастных случаев со смертельным исходом. Многие автомобилисты полагают, что если двигаться быстрее, можно хорошо сэкономить время, но это заблуждение. Судите сами: путешествие со скоростью 90 км/ч на расстояние 50 км занимает около 32 минут. Такое же расстояние, но при 105 км/ч, преодолевается за 27 минут. Разница всего 5 минут.

Слишком медленное вождение

wikipedia.org

Медленная езда может быть не менее опасной, чем быстрая. Если водитель движется "как улитка", он может спровоцировать ДТП в динамичном транспортном потоке.

Езда без освещения

smugmug.com

Во многих странах ездить с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар необходимо круглый год, в Украине же это сезонное правило – оно действует с октября по 1 мая. Хотя в условиях ограниченной видимости головную оптику всегда нужно держать включенной. Ну а про темное время суток и вовсе говорить не приходится.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие пять вещей скоро умрут в автомобилях.

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