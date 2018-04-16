"Небо и земля": журналистка показала ремонт дорог в Украине

Известная общественная деятельница и журналистка Зоя Казанжи показала ремонт трассы "Киев - Одесса".

Снимок был выложен на ее странице в Facebook. При этом она оставила одобрительный отзыв.

"Ехала в эти выходные по трассе "Киев - Одесса". По сравнению с поездкой в начале марта - небо и земля. И даже есть такие участки, как на фото", - объяснила она.

Казанжи уточнила, что на некоторых участках просто провели ямочный ремонт, однако некоторые - изменились до неузнаваемости.

"Я не знаю, как с качеством дорожного полотна и на сколько хватит ремонта. Но сейчас ехать можно", - сказала она.

Новости Где отремонтируют дороги в Украине и сколько потратят

Как сообщал "Обозреватель", в 2018 году Кабинет министров утвердил программу-минимум по дорожному ремонту и строительству в Украине. Речь идет о пяти направлениях на сумму 6,6 миллиардов гривен.