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"Небо и земля": журналистка показала ремонт дорог в Украине

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Известная общественная деятельница и журналистка Зоя Казанжи показала ремонт трассы "Киев - Одесса".

Снимок был выложен на ее странице в Facebook. При этом она оставила одобрительный отзыв.

"Ехала в эти выходные по трассе "Киев - Одесса". По сравнению с поездкой в начале марта - небо и земля. И даже есть такие участки, как на фото", - объяснила она.

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Казанжи уточнила, что на некоторых участках просто провели ямочный ремонт, однако некоторые - изменились до неузнаваемости.

"Я не знаю, как с качеством дорожного полотна и на сколько хватит ремонта. Но сейчас ехать можно", - сказала она.

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Как сообщал "Обозреватель", в 2018 году Кабинет министров утвердил программу-минимум по дорожному ремонту и строительству в Украине. Речь идет о пяти направлениях на сумму 6,6 миллиардов гривен.

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Дороги в Украине
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