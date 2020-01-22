Названы ТОП-10 стран с самыми худшими водителями

Во многих странах культура вождения заметно "хромает": водители нередко нарушают ПДД, тем самым провоцируя серьезные аварии, в том числе со смертельным исходом.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) постоянно собирает данные по всем вопросам, касающихся благополучия стран. В том числе, мировую статистику по дорожно-транспортным происшествиям и смертям на дорогах. В конечном итоге для каждой страны ВОЗ рассчитывает число случаев смерти на дорогах на 100 000 населения в год. Как сообщает auto.blitz.bg, в последние годы в Великобритании под колесами авто в среднем погибает 4 человека на 100 000 человек, а в США этот показатель превышает 11 человек на 100 000 человек.
wall-street.com
Но есть государства, где это соотношение просто огромно. Ниже представлен ТОП-10 стран с самыми опасными и худшими водителями, которые часто не соблюдают правила дорожного движения и становятся причиной серьезных аварий.
В каких странах самые плохие водители
Ниуэ: 68,3
Доминиканская Республика: 41,7
Таиланд: 38,1
Венесуэла: 37.2
Иран: 34.1
Нигерия: 33,7
Ирак: 31,5
Гвинея-Бисау: 31.2
Оман: 30.4
Чад: 29,7
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