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22 января • обновлено в 19:54
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Названы ТОП-10 стран с самыми худшими водителями

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Во многих странах культура вождения заметно "хромает": водители нередко нарушают ПДД, тем самым провоцируя серьезные аварии, в том числе со смертельным исходом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) постоянно собирает данные по всем вопросам, касающихся благополучия стран. В том числе, мировую статистику по дорожно-транспортным происшествиям и смертям на дорогах. В конечном итоге для каждой страны ВОЗ рассчитывает число случаев смерти на дорогах на 100 000 населения в год. Как сообщает auto.blitz.bg, в последние годы в Великобритании под колесами авто в среднем погибает 4 человека на 100 000 человек, а в США этот показатель превышает 11 человек на 100 000 человек.

Названы ТОП-10 стран с самыми худшими водителями

wall-street.com

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Но есть государства, где это соотношение просто огромно. Ниже представлен ТОП-10 стран с самыми опасными и худшими водителями, которые часто не соблюдают правила дорожного движения и становятся причиной серьезных аварий.

В каких странах самые плохие водители

  1. Ниуэ: 68,3

  2. Доминиканская Республика: 41,7

  3. Таиланд: 38,1

  4. Венесуэла: 37.2

  5. Иран: 34.1

  6. Нигерия: 33,7

  7. Ирак: 31,5

  8. Гвинея-Бисау: 31.2

  9. Оман: 30.4

  10. Чад: 29,7

Напомним, ранее OBOZREVATEL назвал 15 вещей, которые никогда нельзя делать за рулём.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
дороги авто безопасность
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