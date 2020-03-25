Tesla с пробегом 235 000 км: что произошло с её батареей

Многочисленные тесты и частный опыт автовладельцев показали, что батареи электромобилей достаточно живучие – они не деградируют так быстро, как изначально считалось.

И вот один из обладателей электромобиля Tesla решил это подтвердить лишний раз: в своем видеоблоге Бранден Флаш поделился некоторым опытом владения лифтбэком Model S 70D. Его автомобиль был выпущен в 2015 году, и к настоящему моменту машина проехала 146 000 миль (235 000 км) и пережила более 1000 циклов зарядки (если точнее – 1014).

Tesla Model S70D Брандена instagram.com/brandenflasch

Путём подсчетов Флаш установил, что за 5 лет батарея его Теслы сохранила около 83% своей первоначальной вместимости. Таким образом, за год АКБ "проседала" примерно за 3,4% или же на 1,7% каждые 15 000 миль (почти 24,2 тыс. км). И это при этом, что автомобиль эксплуатировался довольно активно: в среднем американцы проезжают в год на своем авто 15 000 миль (24,2 тыс. км), тогда как Бранден накатывал ежегодно ровно в два раза больше – 30 000 миль (48,3 тыс. км).

Tesla Model S70D Брандена instagram.com/brandenflasch

Каким же образом владелец сделал подсчеты? Исходя из емкости батареи, замеров запаса хода и энергопотребления. У новой Model S70D фактическая емкость аккумулятора составляла 66,5–68,8 кВтч (полная — 71,2), и вот в одной из последних поездок тесловод израсходовал весь запас хода автомобиля (удалось проехать 335,1 км), на что ушло 55,7 кВтч энергии. После этого в "закромах" аккумума осталось ещё 4 кВтч, и если сложить оба значения, то получается, что сейчас фактическая емкость батареи составляет 59,7кВтч, притом что бортовая электроника определила используемый запас в этой конкретной АКБ как 58,4 (полный — 62,4). Таким образом, емкость АКБ за все время уменьшилась примерно на 6,8-10,4 кВтч (в пределах 12-17%).

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что Tesla начала выпуск новой модели – она будет конкурировать с небольшими топливными кроссоверами.

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