Tesla показала новый электромобиль, который не будет выпущен

Компания Tesla едва успела начать производство своего наиболее дешевого электромобиля Tesla Model 3 в Китае, как Илон Маск задумался о новом авто. Изображение грядущей новинки уже в сети!

Как выяснил OBOZREVATEL, показанный электромобиль (название модели пока не раскрывается) олицетворяет возможности непосредственно китайского проектно-исследовательского центра, который Илон Маск планирует создать.

Новая Tesla Model ? (название неизвестно) будет выглядеть так. Или нет?.. tesla.com

Интересно, что полностью разработанные в Поднебесной электромобили Тесла станут глобальными моделями, которые будут представлены на рынках многих стран. Первенцем станет модель, изображенная на эскизе.

Судя по рисунку, перед нами компактный хэтчбек – трех- или пятидверный, кузов которого короче, чем у Тесла Модел 3. При этом в профиль авто напоминает компактный кроссовер Tesla Model Y, очевидное сходство с 3 и Y есть и в передней части. Именно поэтому можно сделать вывод, что новая модель в действительности будет выглядеть совсем по-другому. Почему?

Кроссовер Tesla Model Y все еще невозможно купить tesla.com

Дело в том, что тот самый электрокросс Model Y все еще не поступил в продажу. В компании планируют выпустить модель на рынок в 2021 году, хотя никаких гарантий нет и запуск в очередной раз может быть отложен на более поздний срок. К тому же, представленный недавно пикап Tesla Cybertruck якобы также пообещали отправить в продажу в следующем году. Но одновременный запуск двух моделей компания Tesla просто не осилит.

Электрический пикап Tesla Cybertruck – новейшая модель компании tesla.com

Новости В России Tesla Cybertruck уже покрылся ржавчиной

Более того, необходимо что-то придумать с Tesla Roadster 2.0 и грузовиком Tesla Semi, рыночный дебют которых вроде бы маячит в ближайшей перспективе. Опять же, точные сроки неизвестны. В этой ситуации появление пятой новой модели Тесла, во всяком случае в ближайшем времени, является не слишком уместным обстоятельством. Именно поэтому ее дизайн кажется выполненным на скорую руку, и когда над моделью начнут работу, ее внешность изменится. Ведь даже теперь дизайну, который фактически продемонстрировала Model 3, исполнилось 4 года. В дальнейшем он только продолжит устаревать.

Впервые дизайн Tesla Model 3 продемонстрировали в 2016 году tesla.com

Сейчас Tesla как автопроизводитель, кажется, чувствует себя неплохо. Показанное изображение – не фактический дизайн новинки (к тому же в компании умеют сохранять внешность автомобилей до самой премьеры), а скорее иллюстрация приблизительных намерений компании на фоне подъема и оптимистичного взгляда на собственное будущее. Несомненно, если Тесла сумеет добиться устойчивого успеха, новых моделей будет только больше. Но сперва стоит дождаться старта продаж анонсированных электромобилей.

Многие уже и забыли про футуристичный грузовик Tesla Semi tesla.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Новый пикап Tesla Cybertruck уже столкнулся с другим автомобилем: результат удара показали на видео.

Кроссовер Tesla Model Y поймали на дороге – грядущую новинку запечатлели в деталях.

Tesla Cybertruck может получить соперника от возрожденной компании Hummer, которая готовит собственный электрический пикап.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!