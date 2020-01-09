Самые популярные электрокары Украины: в ТОП вошло авто за $76 500

Опубликована статистика продаж электромобилей в Украине за 2019 год. Что интересно, в ТОП вошла одна из самых дорогих моделей – Jaguar I-Pace.

Как сообщает ассоциация Укравтопром, всего за минувший год в нашей стране было зарегистрировано 7542 электрокаров, из которых 7012 приходится на легковушки, остальные же 530 – модели коммерческого транспорта. Однако почти все эти автомобили –подержанные. Так, в сегменте легковых авто их часть составляет целых 92%, а в коммерческих – 96%. При этом средний возраст таких авто 4 года и 6 лет соответственно.

Nissan Leaf первого поколения elcars.com.ua

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Что же касается самых популярных моделей, то список выглядит следующим образом:

Легковые

Nissan Leaf – 3217 шт.

Tesla Model S – 623 шт.

Volkswagen e-Golf - 360 шт.

BMW i3 – 338 шт.

FIAT 500е – 312 шт.

Коммерческие

Renault Kangoo Z.E.– 482 шт.

Nissan e-NV200 – 29 шт.

Peugeot Partner Electric – 7 шт.

Jaguar I-Pace winner.ua

А вот по части новых электрокаров лидером стал Jaguar I-Pace, который приобрели 145 украинцев. Это достаточно неожиданно, учитывая, количество проданных экземпляров в сравнении с общей статистикой продаж и немалой стоимостью самого авто. Сейчас минимальная цена электрического кроссовера Ягуар в Украине составляет 1 834 074 грн (почти 76 500 долларов).

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал статистику продаж б/у авто в Украине за 2019 год.

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