Революция не состоялась: как мир потерял один из лучших электромобилей

Мы постоянно наблюдаем за появлением новых электромобилей. Каждый из них пытается быть лучше предшественника, но электрокар Dyson должен был оказаться круче всех.

В прошлом году глава компании Джеймс Дайсон объявил о прекращении разработки собственного электромобиля и закрыл автомобильное подразделение, а сотрудники продолжили заниматься привычными продуктами вроде бытового и промышленного оборудования.

Чем же мог удивить нас первый электромобиль Dyson? За пять лет разработки компания пришла к твердотельным аккумуляторам – сегодня эксперты называют именно этот тип батарей наиболее перспективным. Среди недостатков стоит отметить высокую стоимость и слишком молодую в промышленных масштабах технологию. Но среди достоинств – большой запас хода. Dyson EV способен преодолевать 965 км на одной зарядке.

Первый электромобиль Dyson. Возможно, последний driving.co.uk

Вторая фишка – мощность. Суммарную отдачу двух электромоторов удалось довести до 543 л.с. и 651 Нм крутящего момента. В итоге разгон до 100 км/ч потребовал около 5 с. Для огромного внедорожника весом 2,6 тонны это отличный показатель.

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Еще одна особенность связана с функциональностью, присущей продукции Dyson. Несмотря на приоритетную ориентацию на семейный сегмент, практичный семиместный кроссовер получил регулируемую подвеску для бездорожья. В итоге в компании говорят о клиренсе, который на 40-60 мм превышает таковой у Range Rover.

Компания Dyson, например, известна технологичными пылесосами dyson.com

Тем не менее в компании точную цифру не называют. Если отталкиваться от имеющихся данных, можно говорить о 320-350 мм дорожного просвета, что можно назвать отличной цифрой. На опубликованном фото Джеймс Дайсон позирует непосредственно на фоне электромобиля. Судя по всему, это глиняный макет. По этой причине трудно судить, как далеко продвинулись разработчики и успели ли инженеры подготовить хоть один опытный прототип.

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Можно предположить, что авторы показали бы свои наработки, чтобы продемонстрировать достигнутый прогресс. На данный момент мы видим только полноразмерный макет кузова. С другой стороны, в Dyson могли сосредоточиться на разработке технической части.

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Главной причиной закрытия проекта Дайсон назвал слишком высокую стоимость автомобиля. В компании испугались малого количества покупателей и невозможности отбить расходы на производство. С другой стороны, стоимость авто в сегменте дорогих машин не является основополагающим параметром, а закрытие проекта на стадии практически готового продукта – глупая затея сама по себе. Возможно, в компании израсходовали бюджет слишком быстро и не успели добиться конкретных результатов.

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