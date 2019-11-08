Представлена самая крутая Tesla Model 3

Электромобиль Tesla Model 3 от компании Unplugged Performance – интересное, но неожиданное и довольно дорогое предложение.

Как стало известно OBOZREVATEL, американский электрокар получил серию доработок от тюнинговой компании. Интересно, что EV редко подвергаются подобным модификациям в сравнении с привычными автомобилями с бензиновыми и даже дизельными моторами.

Tesla Model 3 после программы доработок выглядит намного агрессивнее unpluggedperformance.com

С другой стороны, электромотор и, в особенности, батарея – компоненты, которые при необходимости повышения производительности скорее подлежат замене, чем модификации. Разумеется, такие изменения обойдутся в лучшем случае в половину стоимости машины.

Но и без подобного вмешательства в техническую часть специалисты Unplugged Performance назначили для пакета доработок Tesla Model 3 Ascension R нескромную цену – 35 тысяч долларов.

Электромобиль Tesla Model 3 получил спойлер и новый обвес unpluggedperformance.com

Что же компания предлагает за эти деньги? Изменения коснулись исключительно внешнего стайлинга. Благодаря этому "Тесла Модел 3" обещает выделиться в дорожном потоке.

Низкий силуэт Tesla Model 3 Ascension R подчеркнут крупными колесами unpluggedperformance.com

Тюнинг Tesla Model 3 Ascension R:

спойлер из карбона;

задний диффузор;

20-дюймовые кованые колесные диски;

покрышки Michelin Cup 2S;

спортивные кресла.

Красная надпись Tesla намекает на спорт, который отражается исключительно во внешности unpluggedperformance.com

Стоит признать – доработка действительно вышла дорогой. Но автомобиль в таком "боевом" виде разрешен к эксплуатации на дорогах общего пользования. Поэтому несколько желающих покупателей вполне найдется.

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