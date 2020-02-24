Первый Tesla Cybertruck в Украине: появились фото и видео

Американский производитель собрал более 500 000 предзаказов на новый электромобиль Tesla Cybertruck. В производство пикап отправится в 2022 году, но один из таких уже заметили в Украине.

Как выяснил OBOZREVATEL, новейший электрокар появился на соревновании по киберспорту WePlay!, посвященному знаменитой игре Dota 2, которое проходило в Киеве 19-23 февраля. Призовой фонд составил 300 тыс. долларов.

Пикап Tesla Cybertruck поразил всех своим появлением в Киеве скриншот из видео

Самое яркое событие мероприятия – эффектный выход одержавшей победу в турнире команды Team Nigma. Лидеры состязания WePlay! Tug of War: Mad Moon появились на сцене в электромобиле Tesla Cybertruck 2022.

Тесла Кибертрак появился на WePlay! Tug of War: Mad Moon Твиттер WePlay! Esports

Собственно, выбор транспортного средства можно назвать более чем уместным для такого технологичного мероприятия. При этом копия нашумевшего пикапа Tesla Cybertruck получилась очень убедительной. Многие даже подумали, что электромобиль – настоящий.

Напомним, купить Тесла Кибертрак 2022 можно будет с одним, двумя или тремя электромоторами на выбор. Диапазон запаса хода в зависимости от спецификации составит 400-800 км. Однако самый крутой пикап Tesla, как ожидается, сможет преодолеть 1000 км на одном заряде.

Появление Tesla Cybertruck на киберспортивном состязании было очень уместным

Ранее OBOZREVATEL передавал откровенный рассказ Илона Маска об электромобиле на замену Tesla Cybertruck.

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