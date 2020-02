Первый Tesla Cybertruck в Украине: появились фото и видео

Американский производитель собрал более 500 000 предзаказов на новый электромобиль Tesla Cybertruck. В производство пикап отправится в 2022 году, но один из таких уже заметили в Украине.

Как выяснил OBOZREVATEL, новейший электрокар появился на соревновании по киберспорту WePlay!, посвященному знаменитой игре Dota 2, которое проходило в Киеве 19-23 февраля. Призовой фонд составил 300 тыс. долларов.

Самое яркое событие мероприятия – эффектный выход одержавшей победу в турнире команды Team Nigma. Лидеры состязания WePlay! Tug of War: Mad Moon появились на сцене в электромобиле Tesla Cybertruck 2022.

Тесла Кибертрак появился на WePlay! Tug of War: Mad Moon

Собственно, выбор транспортного средства можно назвать более чем уместным для такого технологичного мероприятия. При этом копия нашумевшего пикапа Tesla Cybertruck получилась очень убедительной. Многие даже подумали, что электромобиль – настоящий.

Ok dope Tesla Cybertruck on @Twitch #Tesla for Dota 2 event. pic.twitter.com/txFvTt5MRE