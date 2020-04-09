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9 апреля • обновлено в 19:49
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Первый электромобиль Skoda сняли с продажи из-за высокого спроса

2.4т
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Skoda Citigo-e iV является одним из наиболее доступных электромобилей на рынке. В его пользу играют низкая цена и достойные характеристики. Но этот электрокар уже снят с продажи.

Например, британские дилеры Skoda столкнулись с проблемой – все экземпляры Citigo-e iV, предназначенные для местного рынка, распроданы. Поэтому в британском представительстве компании решили остановить продажи автомобиля, заказы на него больше не принимают.

Первый электромобиль Skoda оказался очень популярным

Первый электромобиль Skoda оказался очень популярным

skoda-auto.com

Первые электромобили Шкода попали в Великобританию в конце января. Уже к середине марта, менее чем за два месяца, около 400 экземпляров были распроданы – пока это все электрокары, запланированные для реализации на местном рынке.

Первый электромобиль Skoda оказался очень популярным

Первый электромобиль Skoda оказался очень популярным

skoda-auto.com

На данный момент производство новых партий приостановлено с 16 марта, ведь заводы Skoda пока не работают из-за карантина. Когда конвейер вновь запустят, производство электромобилей (и других моделей бренда) продолжится.

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Популярным Citigo-e iV оказался неспроста. При цене около 17 тыс. фунтов стерлингов автомобиль предлагает 260 км запаса хода, современный стильный дизайн и практичный пятиместный салон.

Первый электромобиль Skoda оказался очень популярным

Первый электромобиль Skoda оказался очень популярным

skoda-auto.com

OBOZREVATEL уже сообщал о Tesla Model S, которую отправили за покупками в период эпидемии. При этом электромобиль с автопилотом не справился с задачей.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Skoda электромобили новые авто авто
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