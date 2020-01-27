Первый электрический кроссовер Volvo поразил своей ценой

Компания Volvo начала прием заказов на своей первый электрический кроссовер – XC40 Recharge. Одновременно были объявлены и цены на новинку в Швеции.

Как выяснил OBOZREVATEL, пока электроссовер Вольво можно заказать "в некоторых странах Европы" (в каких именно, не уточняется). При этом на родине его стартовая цена составляет 699 000 шведских крон, что в пересчёте в евро составляет примерно 66,1 тыс. евро.

Volvo XC40 Recharge volvocars.com/se

И это, надо сказать, достаточно много, как для компактного, пускай и электрического кроссовера. Особенно если учесть тот факт, что изначально в Volvo прогнозировали начальную цену на уровне 40-45 тыс. евро, но в итоге машина оказалась заметно дороже – более чем на 20 тысяч: для сравнения, флагманский пятиметровый вседорожник Volvo XC90 стоит от 619 900 крон (58,6 тыс. евро), а разница с бензиновым XC40 удивляет еще больше (более чем в 2 раза!) – за него шведские дилеры просят от 294 900 крон (27,9 тыс. евро).

Volvo XC40 Recharge volvocars.com/se

Тем не менее, самих шведов такая цена не отпугнула: сейчас в Швеции бум на электромобили (в 2019 году их продажи выросли на 8,1%, что является вторым показателем роста в мире после Норвегии), поэтому уже в первый день на новый XC40 Recharge было оформлено несколько тысяч заказов.

Volvo XC40 Recharge volvocars.com/se

Volvo XC40 Recharge volvocars.com/se

Производство же Volvo XC40 Recharge начнется во второй половине года, первые клиенты получат свои "электрички" к осени 2020 года. К 2025 году Volvo намерена вывести на рынок еще четыре новых модели электромобиля, среди которых будет "зеленая" версия вышеупомянутого XC90, о чем стало известно буквально на днях.

Volvo XC40 Recharge volvocars.com/se

Volvo XC40 Recharge volvocars.com/se

Что же касается технических характеристик Volvo XC40 Recharge, они у него следующие:

силовая установка: 408 л.с. и 660 Нм (два мотора);

батарея: емкостью 78 кВтч;

разгон от 0 до 100 км/ч: 4,9 сек;

максимальная скорость: 180 км/ч;

запас хода по циклу WLTP: 425 км;

реальный запас хода: 375-400 км;

максимальная мощность зарядки: 150 кВт;

время быстрой зарядки до 80%: до 40 мин.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Volvo электрифицирует половину своих моделей.

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