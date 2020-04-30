Главная Новости
30 апреля • обновлено в 15:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электромобили

Очередного конкурента Tesla Model S создали в Китае

777
Читать материал на украинском

Китайский автомобильный концерн SAIC будет выпускать электромобили под новым суб-брендом R. Первым шагом в этом направлении станет концептуальный R-Aura Concept.

Roewe R-Aura Concept

Roewe R-Aura Concept

saic.com

Ранее мы уже рассказывали об этом автомобиле. Теперь компания SAIC представила новые изображения концепта, который позволяет изучить новинку подробнее.

Roewe R-Aura Concept

Roewe R-Aura Concept

saic.com

По словам руководства китайской компании, под суб-брендом "R" в ближайшие несколько лет будут созданы электромобили различных типов.

Roewe R-Aura Concept

Roewe R-Aura Concept

saic.com

Внешне R-Aura Concept выглядит достаточно симпатично – седан имеет обтекаемый силуэт, призванный снизить сопротивление воздуха. Спереди автомобиль получил светодиодные фары, расположенные на трех уровнях.

Roewe R-Aura Concept

Roewe R-Aura Concept

saic.com

Кроме ходовых огней и головных фар по центру установили светящуюся светодиодную ленту, а фирменная эмблема в виде буквы "R" и название "R-Aura Concept" в переднем спойлере также подсвечиваются. Кроме того, светодиодную подсветку установили даже в легкосплавных дисках.

Roewe R-Aura Concept

Roewe R-Aura Concept

saic.com

На боковой поверхности в районе центральной стойки расположен электронный блок с подсветкой и камерой для распознавания лица водителя.

Roewe R-Aura Concept

Roewe R-Aura Concept

saic.com

Сзади автомобиль украшает тонкая светодиодная нить, разделенная фирменной эмблемой, а также светодиодные элементы, вмонтированные в задний бампер. R-Aura Concept также получила солнечные панели в крыше.

Roewe R-Aura Concept

Roewe R-Aura Concept

saic.com

В салоне будет использоваться полностью цифровая приборная панель с сенсорными экранами, а также мультимедийная система, поддерживающая новый стандарт 5G.

Концептуальный электрический седан Roewe R-Auro Concept будет официально представлен 10 мая.

Как писал ранее OBOZREVATEL, свое видение электромобиля представила компания Xiaomi, которая обещает запас хода до 700 км.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Китай
Теги
электромобили Tesla Roewe SAIC
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Электромобили

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 10406.

    Вылечились: 1238. Умерли: 261.

  • В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.

  • Ляшко заявил, что Украина вышла на плато по COVID-19, прогноз оптимистичный.

  • Лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом в Британии. Говорят, хватит 1 таблетки в день.

  • Ученые озвучили смертельную опасность нового лекарства от COVID-19.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги