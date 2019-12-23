Обнаружены первые проблемы с новым электромобилем Volkswagen

Volkswagen ID.3 поступил в производство в ноябре, однако первым клиентам передать электромобили планировали позже. Теперь сроки отодвинулись дальше из-за возникших трудностей.

Как сообщает немецкий Manager Magazin, компания столкнулась с крупными проблемами, связанными с программным обеспечением. В первую очередь речь идет об обновлениях ПО по воздуху – эта функция просто не работает.

Специалисты компании работают над решением проблем в VW ID.3 2020 vw.com

Доработке подлежит первая партия Volkswagen ID.3, насчитывающая 10 000 экземпляров. Интересно, что такое же количество машин в следующей производственной партии также останется без функции беспроводного обновления ПО.

Пока что автомобили ждут доработок. Эксперты компании планируют завершить процесс модернизации систем во всех электромобилях в мае следующего года. Такие сроки связаны еще и с тем, что VW Group сотрудничает с внешними компаниями, которые помогают в разработке нового ПО.

Электромобиль VW ID.3 оснащен сложной операционной системой vw.com

Стоит отметить, что ничего необычного в трудностях при запуске новой модели нет. Электромобиль Фольксваген получился действительно технологичным авто, а покупатели предпочли бы не испытывать дискомфорта в процессе эксплуатации.

Обновление программного обеспечения по воздуху – важная функция для современной машины. Поэтому производитель заинтересован в быстром и эффективном выявлении недоработок и дальнейшей корректировке. Куда лучше решать такие вопросы в пределах производственной линии, чем получать гневный звонок от недовольного клиента.

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Теперь первые экземпляры VW ID.3 отправятся к покупателям летом 2020 года.

На данный момент Volkswagen ID.3 2020 не готов отправиться к покупателям vw.com

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