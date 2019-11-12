Новый корейский электромобиль получил большой запас хода

SsangYong Korando E100 – первый электромобиль южнокорейского производителя. Автомобиль стоит ждать на рынке в 2021 году.
Как выяснил OBOZREVATEL, новый электрокар выполнят на базе SsangYong Korando. Скорее всего, дизайн машины слегка изменят – фары могут стать более узкими, а передняя решетка, возможно, и вовсе исчезнет.
Кроссовер SsangYong Korando послужит основой для электромобиля
smotor.com
Пока деталей внешности производитель не раскрывает. Однако новый электромобиль SsangYong может унаследовать некоторые черты концепта SsangYong e-SIV EV, который намекал на появление кроссовера с электромотором.
Прототип SsangYong e-SIV EV намекал на серийный электрический кроссовер
smotor.com
Информация о технической части уже есть: автомобиль получит единственный электромотор мощностью 188 л.с. Батарейный блок емкостью 61,5 кВтч обеспечит 420 км запаса хода в соответствии с NEDC. В реальности это может означать 320-350 км.
SsangYong Korando 2019
smotor.com
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