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12 ноября • обновлено в 17:25
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Новый корейский электромобиль получил большой запас хода

1.4т
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SsangYong Korando E100 – первый электромобиль южнокорейского производителя. Автомобиль стоит ждать на рынке в 2021 году.

Как выяснил OBOZREVATEL, новый электрокар выполнят на базе SsangYong Korando. Скорее всего, дизайн машины слегка изменят – фары могут стать более узкими, а передняя решетка, возможно, и вовсе исчезнет.

Кроссовер SsangYong Korando послужит основой для электромобиля

Кроссовер SsangYong Korando послужит основой для электромобиля

smotor.com

Пока деталей внешности производитель не раскрывает. Однако новый электромобиль SsangYong может унаследовать некоторые черты концепта SsangYong e-SIV EV, который намекал на появление кроссовера с электромотором.

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Прототип SsangYong e-SIV EV намекал на серийный электрический кроссовер

Прототип SsangYong e-SIV EV намекал на серийный электрический кроссовер

smotor.com

Информация о технической части уже есть: автомобиль получит единственный электромотор мощностью 188 л.с. Батарейный блок емкостью 61,5 кВтч обеспечит 420 км запаса хода в соответствии с NEDC. В реальности это может означать 320-350 км.

SsangYong Korando 2019

SsangYong Korando 2019

smotor.com

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авто электромобили кроссовер SsangYong новости
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