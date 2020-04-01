Новейший кроссовер Tesla бросили в реку, но сеть не впечатлена

Буквально только что компактные кроссоверы Tesla Model Y начали отгружать счастливым покупателям. Майк МакГиннис даже осмелился отметить это событие довольно непривычным способом.

Новый владелец, видимо, решил отправить свою покупку в реку подобно военному десанту. Во всяком случае, Майк именно так все и хотел обставить в своем Твиттере, когда опубликовал соответствующее видео с подписью о приключениях на бездорожье с восклицательным знаком.

Новейший кроссовер Тесла отправили в реку скриншот видео

Мы поняли, эмоции у парня зашкаливают. Тем временем новый электромобиль Tesla Model Y пересекает небольшой водный поток. Собственно, пользователи сети совершенно не впечатлились происходящим.

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Многие согласились с тем, что в этом заезде нет ничего сверхъестественного. И даже любой суперкар с минимальным клиренсом справился бы с этой задачей не хуже. Вы и сами можете в этом убедиться, посмотрев видео.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, старый Mercedes SL удалось превратить в современный электромобиль благодаря деталям Tesla.

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