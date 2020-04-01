Новейший кроссовер Tesla бросили в реку, но сеть не впечатлена

Буквально только что компактные кроссоверы Tesla Model Y начали отгружать счастливым покупателям. Майк МакГиннис даже осмелился отметить это событие довольно непривычным способом.
Новый владелец, видимо, решил отправить свою покупку в реку подобно военному десанту. Во всяком случае, Майк именно так все и хотел обставить в своем Твиттере, когда опубликовал соответствующее видео с подписью о приключениях на бездорожье с восклицательным знаком.
Новейший кроссовер Тесла отправили в реку
скриншот видео
Мы поняли, эмоции у парня зашкаливают. Тем временем новый электромобиль Tesla Model Y пересекает небольшой водный поток. Собственно, пользователи сети совершенно не впечатлились происходящим.
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Многие согласились с тем, что в этом заезде нет ничего сверхъестественного. И даже любой суперкар с минимальным клиренсом справился бы с этой задачей не хуже. Вы и сами можете в этом убедиться, посмотрев видео.
Took our @Tesla #ModelY off road today! @elonmusk @ElectrekCo #tesla #model3 #TSLA @28delayslater @bonnienorman @danahull @LikeTeslaKim @BenSullins pic.twitter.com/dMulR1Hs42— Mike McGinnis (@ekimsinnigcm) March 28, 2020
Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, старый Mercedes SL удалось превратить в современный электромобиль благодаря деталям Tesla.
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