Nissan Leaf 2020 поумнел и почти готов обойтись без водителя

Популярнейший электрокар Nissan Leaf обновили для 2020 модельного года. Примечательно, что апдейт приурочен к первому десятилетию модели.

Ниссан Лиф в свое время, по сути, стал первым действительно массовым и относительно доступным электромобилем. Для поддержания соответствующего имиджа необходимо обновление. Как выяснил OBOZREVATEL, Nissan Leaf 2020 совершил технологический прыжок.

Nissan Leaf 2020 получил косметические изменения и обновленные технологии nissan-global.com

Внешность Ниссан Лиф 2020 модельного года не изменилась. Разве что появились новые цвета кузова. А внутри экран информационно-развлекательной системы теперь по умолчанию 9-дюймовый.

Сильнее новый электромобиль подтянули в технологическом плане. Это касается новой системы слежения за слепыми зонами, которая поможет избежать столкновений при обгонах и перестроениях в потоке.

Nissan Leaf 2020 можно заказать в новом сером цвете nissan-global.com

Яркий голубой – еще один новый цвет для Nissan Leaf nissan-global.com

Кроме того, система автопилота получила обновления, благодаря которым сможет плавнее настраивать ускорение и торможение, а также быстрее справляться с автоматической парковкой. Также новый Nissan Leaf оборудовали системой синтезации звука для пешеходов.

Пока новинка будет доступна (с февраля 2020 года) в Японии. Базовая цена составит около 30 000 долларов. Вероятно, со временем обновления получит и глобальная версия модели.

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