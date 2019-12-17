Главная Новости
17 декабря • обновлено в 14:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электромобили

Nissan Leaf 2020 поумнел и почти готов обойтись без водителя

430
Читать материал на украинском

Популярнейший электрокар Nissan Leaf обновили для 2020 модельного года. Примечательно, что апдейт приурочен к первому десятилетию модели.

Ниссан Лиф в свое время, по сути, стал первым действительно массовым и относительно доступным электромобилем. Для поддержания соответствующего имиджа необходимо обновление. Как выяснил OBOZREVATEL, Nissan Leaf 2020 совершил технологический прыжок.

Nissan Leaf 2020 получил косметические изменения и обновленные технологии

Nissan Leaf 2020 получил косметические изменения и обновленные технологии

nissan-global.com

Внешность Ниссан Лиф 2020 модельного года не изменилась. Разве что появились новые цвета кузова. А внутри экран информационно-развлекательной системы теперь по умолчанию 9-дюймовый.

Новости
Первый электромобиль Skoda: как он едет

Сильнее новый электромобиль подтянули в технологическом плане. Это касается новой системы слежения за слепыми зонами, которая поможет избежать столкновений при обгонах и перестроениях в потоке.

Nissan Leaf 2020 можно заказать в новом сером цвете

Nissan Leaf 2020 можно заказать в новом сером цвете

nissan-global.com

Яркий голубой – еще один новый цвет для Nissan Leaf

Яркий голубой – еще один новый цвет для Nissan Leaf

nissan-global.com

Кроме того, система автопилота получила обновления, благодаря которым сможет плавнее настраивать ускорение и торможение, а также быстрее справляться с автоматической парковкой. Также новый Nissan Leaf оборудовали системой синтезации звука для пешеходов.

Новости
Рекорд продаж электромобилей в Украине: кто оказался в лидерах

Пока новинка будет доступна (с февраля 2020 года) в Японии. Базовая цена составит около 30 000 долларов. Вероятно, со временем обновления получит и глобальная версия модели.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто электромобили Nissan новые авто новости
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги